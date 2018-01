Ook de tweede Belgische bobslee mag volgende maand naar de Winterspelen in Pyeongchang Redactie

12u51

De Winterspelen in Pyeongchang naderen met rasse schreden en opnieuw mogen we een Belgische deelname verwachten in Zuid-Korea. Bobsleesters Ann Vannieuwenhuyse en Sopie Vercruyssen hebben zich met hun bobslee weten plaatsen voor Zuid-Korea.

De Belgische bobsleevrouwen zullen volgende maand dus met twee duo's vertegenwoordigd zijn op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Stuurvrouwen Elfje Willemsen en An Vannieuwenhuyse werden in het Zwitserse Sankt Moritz op de laatste wereldbekermanche die meetelde voor kwalificatie respectievelijk achtste en negentiende, wat volstond voor kwalificatie.

Willemsen en remster Shana Vanhaen totaliseerden na twee runs 2:16.92. Daarmee waren ze 1.65 trager dan de Amerikaanse laureaten Elana Meyers Taylor en Lolo Jones. Die haalden het in 2:15.27 voor de Duitsers Mariama Jamanka/Annika Drazek (tweede op 0.21) en Stephanie Schneider/Lisa Buckwitz (derde op 0.49).

An Vannieuwenhuyse werd met remster Sophie Vercruyssen negentiende (op 23 duo's), op 2.43 van de winnaressen.

In de wereldbekerstand leidt de Canadese Kaillie Humphries na zeven van de acht wedstrijden met 1.421 punten voor Meyers Taylor (1.391 ptn) en Jamanka (1.346 ptn). Willemsen is negende (916 ptn), Vannieuwenhuyse zestiende (700 ptn).

Volgende week zaterdag (20 januari) vindt in het Duitse Königssee de slotmanche van de wereldbeker plaats. Enkele dagen later, tijdens een raad van bestuur op 22 januari, legt het BOIC de definitieve Belgische selectie voor de Winterspelen vast. Kunstschaatsers Jorik en Loena Hendrickx, snelschaatsers Bart Swings en Jelena Peeters, shorttrackers Jens Almey en Ward Pétré en skeletoni Kim Meylemans horen ook zeker tot Team Belgium voor Zuid-Korea. Het BOIC hoopt vijftien tot twintig atleten af te vaardigen naar Pyeongchang.

Voor Elfje Willemsen (33) wordt het volgende maand de derde olympische deelname. Eerder werd ze, met Eva Willemarck, veertiende in 2010 in Vancouver en, met Hanna Mariën, zesde in 2014 in Sotsji. An Vannieuwenhuyse (26) gaat voor het eerst naar de Winterspelen.

Yes, yes, yes, yes, yes... Het is mathematisch zeker! Naast @Elfjewillemsen mag ook 2e bob @belgianbullets met mijn nicht An Vannieuwenhuyse (@AnVNH) naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang!!! Zo hard voor gewerkt, zo verdiend, zo trots! @sporza @VTMNIEUWS pic.twitter.com/viQs2RPxgT E. Vannieuwenhuyse(@ Emielvnh) link