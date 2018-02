Onthuld: de populairste Tinderaars uit het olympisch dorp Hans Op de Beeck

21 februari 2018

12u04 10 Winterspelen Tinder komt vandaag met opvallende cijfers naar buiten rond het gebruik van de datingapp op de Winterspelen. In Pyeongchang wordt er sinds de start van de Spelen maar liefst 348% meer geswipet, met 565% meer rechtse swipes en 644% meer matches. De atleten die het meest gebruik maken van Tinder, zijn de mannelijke bobsleeërs en de vrouwelijke snowboardsters.

Vlak voor de start van de Spelen deelde het inmiddels verwijderde Instagram-account @TinderPyongchang foto's van profielen van atleten die vanuit het olympisch dorp gebruik maken van Tinder. Daaronder bevond zich ook skister Kim Vanreusel en bobsleester An Vannieuwenhuyse. Bij de vrouwen komen na de snowboardsters op twee de bobsleesters, op drie de rodelaarsters en dan de freestyle skisters. Bij de mannen op één dus de bobsleeërs, waarna de ijshockeyers, snowboarders, skiërs en skelotoni volgen.

Zuid-Korea behoort niet tot de top tien-markten van Tinder, maar vindt er dankzij de Spelen misschien ook een doorbraak. "Sinds Sochi 2014 zien we bij elke olympiade dat Tinder 'on fire' is in de dorpen, net zoals we telkens pieken zien wanneer mensen over de hele wereld verzamelen voor een evenement", aldus een woordvoerster van de datingapp. Tinder gaf makkelijkheidshalve de atleten uit het olympische dorp vrije toegang tot het betalende TinderGold, waarmee onbeperkt geswipet kan worden.

Het zijn trouwens niet alleen atleten die elkaar opzoeken tijdens de Winterspelen. Tinder heeft ook een functie (Tinder Passport) waarbij betalende gebruikers hun locatie kunnen veranderen naar eender welke stad, waaronder het olympische dorp. Uit gebruiksresultaten blijkt dat het vooral Amerikanen, Zweden en Britten zijn die hun setting aanpassen naar Pyeongchang en proberen te connecteren met atleten.

Tinder heeft 1,5 miljoen betalende gebruikers, in vergelijking met de 900.000 die het in 2016 had. Dat maakte Tinders moederbedrijf Match eerder deze maand bekend. Het basisproduct is wel gratis.

