Olympische Winterspelen één dag voor openingsceremonie al van start

08 februari 2018

De openingsceremonie van de Winterspelen staat pas morgenavond op de agenda in het olympische stadion van Pyeongchang, maar de officiële competities zijn al een dag eerder op gang getrapt in Zuid-Korea.

Het startschot van de 23ste editie werd gegeven met het gemengd dubbel in het curling, een nieuwe discipline. Vier wedstrijden, waaronder een 9-3 zege van de Verenigde Staten tegen de olympische atleten van Rusland, stonden op het programma in Gangneung.

In het schansspringen (kleine schans) beginnen de atleten vandaag al aan de kwalificaties, terwijl in de alpijnse ski (afdaling) de mannen een training afgewerkt hebben. De Canadees Manuel Osborne-Paradis (1:40.45) was de snelste, voor de Noor Kjetil Jansrud (+0.31) en de Zwitser Mauro Caviezel (+0.45).

In Pyeongchang staan vijftien sporten, onderverdeeld in 102 events, op het programma.