Olympische kwalificatieraces Nederlandse schaatsers zijn een slagveld

21u43

Winterspelen De kwalificatieraces van de Nederlandse schaatsers voor de Olympische Winterspelen zijn in Heerenveen op een slagveld uitgedraaid.

Nadat eerder olympisch 500-meterkampioen Michel Mulder zich niet plaatste voor de Spelen, viel vandaag het hoofd van Jorien ter Mors, vier jaar geleden winnares van het goud op de 1.500 meter. Op de 1.000 meter bij de mannen maakte wereldkampioen Kjeld Nuis zijn reputatie wel waar. Met 1:07.64 verbeterde Nuis het baanrecord van Thialf van de Rus Pavel Kulizhnikov.



Ter Mors eindigde op de 1.500 meter als vijfde. Technisch is ze waarschijnlijk 's werelds beste rijdster, maar problemen met de rug speelden haar al het hele seizoen parten. Zelf denkt dat er meer aan de hand is en wil ze zich laten onderzoeken. Niettemin kan de veelzijdige Ter Mors naar Zuid-Korea afreizen, omdat ze eerder de 1.000 meter won en ook als shorttracker in actie zal komen. Ireen Wüst (winnares in 1:54.78), Lotte van Beek en Marrit Leenstra plaatsten zich voor de olympische 1.500 meter.

Nuis, die vier jaar gelden al een hele goed sprinter was maar bij het olympische kwalificatietoernooi faalde, heeft veel baat gehad bij een mental coach. "Ik heb gewoon laten zien wat ik kan", was zijn laconieke commentaar. Ondanks een paar misslagen werd Koen Verweij tweede. Op de massastart en waarschijnlijk op de 1.500 meter wordt Verweij in februari op de Spelen een belangrijke tegenstander van Bart Swings.