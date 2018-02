Olympisch debutant Ward Pétré klaar om strijdend te sterven op het ijs Valerie Hardie in Pyeongchang

09 februari 2018

08u34 0 Winterspelen Shorttracker Ward Petré is eigenlijk meer een sprinterstype maar je hoort hem niet klagen dat hij morgen op de 1.500m moet starten. Hij staat tenslotte op de Winterspelen en dat overweldigt hem allemaal toch een beetje: "Maar da's niet erg. Ik ben altijd een zenuwpees en dan presteer ik eigenlijk op mijn best."

Pétré erkende vroeger al dat hij wat geluk had om zich te kwalificeren voor Pyeongchang. Een andere atleet werd ziek, Pétré nam zijn plek in en had meeval bij de loting. En zo is de 21-jarige student LO morgen aan zijn olympisch debuut bij. In Zuid-Korea dan nog, een land waar het shorttrack razend populair is. "Ik hoor dat de Gangneung Ice Arena is uitverkocht. 12.000 man: zot! Dat wordt een unieke ervaring voor me want ik heb nog nooit voor zoveel mensen gereden. Honderd man was het meeste (lacht). Maar dat zal me een boost geven. Ik kan zijn zenuwen wel onder controle houden, daar heb ik bij Fit to Function in Diest op getraind."

Petré zegt dat hij altijd stress heeft, maar dat stoort hem niet. "Ik ben altijd een zenuwpees en dan presteer ik eigenlijk op mijn best. Dat houdt mijn lichaam paraat." Wat hij wil bereiken? "Daar ga ik geen getal op kleven. Als ik zeg: ik wilde zoveelste worden, dan leg ik me de verkeerde druk op. Ik ga gewoon een rit rijden alsof mijn leven ervan afhangt. Ik ben echt niet van plan om een anonieme rit te rijden en achteraan mee te blijven zitten. Ik wil me laten zien, de anderen wat ambeteren. Als de mensen zeggen: 'Potverdorie, die Belgen zijn goed bezig', dan kan ik tevreden zijn. Ik ga liever strijdend morsdood dan onopvallend te rijden."