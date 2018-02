Norovirus breidt uit: 20 zieken in ‘schaatsgebied’ Sander van Mersbergen

08 februari 2018

15u52 0 Winterspelen Het norovirus blijft zich verspreiden in het Olympisch gebied in Pyeongchang. Er zijn vandaag opnieuw 42 besmettingen ontdekt, meldt de organisatie. Dat brengt het totaal aantal besmettingen op 128. Het virus verspreidt zich inmiddels ook in Gangneung, waar de schaatswedstrijden plaatsvinden. Daar zijn inmiddels 20 mensen ziek.

Elf zieken bevinden zich in Pyeongchang, waar de skionderdelen plaatsvinden. De overige 97 besmettingen zijn geconstateerd in het Horeb Youth Centre, waar het virus voor het eerst opdook. De mensen bij wie het virus wordt ontdekt gaan meteen in quarantaine. Of er ook sporters besmet zijn, meldt de organisatie niet.

Om verdere verspreiding te voorkomen zijn de hygiënemaatregelen zeer streng. Zo wordt door het Ministerie van Voedselveiligheid het eten en drinken in alle restaurants strenger gecontroleerd. Ook wordt onderzoek verricht om de bron van de besmetting te vinden.