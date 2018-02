Nog voor de start van de Winterspelen is het eerste record al gebroken: organisatie voorziet gigantisch aantal... condooms TLB

01 februari 2018

16u18

Bron: South China Morning Post 6 Winterspelen Het is nog ruim een week wachten op de start van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Maar toch zal er al zeker één record gebroken worden. De organisatie voorziet immers 110.000 condooms en dat voor 'amper' 2.925 deelnemers. Omgerekend dus zo'n 37 condooms per sporter.

Het is elke keer een opvallend thema in aanloop naar de Winterspelen: de condooms die de organisatie ter beschikking stelt aan de sporters. In 2014 in Sotchi waren dat er 100.000, nu dus nog 10.000 meer. Een record.

"We verwachten natuurlijk niet dat al die condooms gebruikt zullen worden", zegt woordvoerder Chung Geun-sik. "Ik denk dat veel condooms als soevenirs mee naar huis zullen worden genomen. Ongeopend."

En niet enkel de sporters zullen in de atletendorpen in Pyeongchang en Gangneung gebruik kunnen maken van de voorbehoedsmiddelen. Ook in het mediadorp en in het medisch centrum zullen in de toiletten manden met condooms gezet worden.