Nipple slip trekt alle aandacht tijdens ijsdansen: "Mijn ergste nachtmerrie is me overkomen" Redactie

19 februari 2018

10u04

Bron: Belga 335 Winterspelen De Française Gabriella Papadakis kreeg vandaag te maken met een vervelend voorval in het ijsdansen op de Winterspelen in Pyeongchang. Tijdens de korte kür kwam haar outfit los, waardoor er een tepel tevoorschijn kwam. "Ik heb hierdoor mijn concentratie verloren, mijn ergste nachtmerrie is me overkomen op de Spelen", verklaarde ze na afloop.

"Het gebeurde in de eerste seconden van het programma. Ik zei tegen mezelf dat ik geen andere keuze had dan voort te doen. En dat hebben we gedaan", vertelde Papadakis. "Ik voelde het meteen en ik heb gebeden. Wat kon ik doen? We mogen fier zijn, want we hebben het fantastisch gedaan ondanks wat er gebeurd is."

"We dachten eraan tijdens de hele kür. Vooral bij de twizzle (reeks draaiende passen, nvdr.) heeft het ons parten gespeeld. Want wanneer je draait, is het lastig om je jurk op de juiste plaats te houden als die loszit. Het is frustrerend enkele punten te verliezen door een vestimentair probleem. Op zoiets bereiden we ons niet voor op training." (lees hieronder verder)

Papadakis en Guillaume Cizeron kregen uiteindelijk een waardering van 81.93 punten. Daarmee staan ze na de korte kür op de tweede plaats achter de Canadezen Tessa Virtue en Scott Moir, die met 83.67 punten het wereldrecord verbeterden. Morgen staat de vrije kür op het programma.