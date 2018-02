Nederlandse schaatsers verwonden twee fans met 'medailletegel' bij huldiging LPB

21 februari 2018

21u58

Bron: ANP/AD 0 Winterspelen In het Holland Heineken House in het Zuid-Koreaanse Gangneung zijn twee gewonden gevallen bij de huldiging van de mannen van de ploegenachtervolging. Die gooiden een grote plaat, de zogenaamde 'medailletegel', het publiek in en troffen daarbij twee vrouwelijke fans.

Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Patrick Roest en Patrick Verweij wonnen voor Nederland brons in de ploegenachtervolging. Bij de huldiging in het Heineken House is het gebruikelijk om een tegel met daarop de gewonnen medaille in het publiek te loodsen. De supporters geven de tegel vervolgens boven hun hoofden door tot het einde van de zaal.

De vier schaatsers ergerden zich blijkbaar aan het rumoer in de zaal tijdens de huldiging. Uit een soort van baldadigheid gooiden ze de tegel te hard de zaal in. Het publiek kon de tegel om die reden niet vangen waardoor een vrouwelijke fan het gevaarte op het voorhoofd kreeg. Ze raakte gewond en diende naar het ziekenhuis te worden overgebracht. Het andere slachtoffer kon verzorgd worden in het Heineken House. De geschrokken schaatsers gingen na het incident onmiddellijk poolshoogte nemen.