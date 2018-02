Nederlandse schaatser haalt zich woede van Koreanen op de hals met uitspraak over honden LPB

22 februari 2018

11u48

Bron: anp 28 Winterspelen De Nederlandse schaatser Jan Blokhuijsen heeft op de Winterspelen in Pyeongchang voor ophef gezorgd met een uitspraak over honden. "Behandel honden alstublieft beter in dit land", zei Blokhuijsen tegen een verslaggever van The Korea Times. Woorden die een storm van protest teweegbrachten op sociale media.

Het eten van hondenvlees is een gevoelig onderwerp in Zuid-Korea. Veel jonge Koreanen wagen zich er niet meer aan, maar anderen beschouwen hondenvlees nog steeds als een lekkernij.

Volgens de verslaggever van The Korea Times kwam de oproep van Blokhuijsen om honden beter te behandelen uit het niets. Nadat zijn opmerking 'viraal' was gegaan, stapelden de boze reacties van Koreanen via sociale media zich op. "Het IOC moet hem straffen voor het maken van een racistische opmerking, door onwetendheid vanuit een andere cultuur", liet iemand weten. Een andere riep de Koreaanse overheid op om een klacht tegen Blokhuijsen in te dienen.

De geschrokken schaatser bood niet veel later zowel op Twitter als in een officiële persverklaring zijn excuses aan. "Mensen die mij kennen weten dat ik erg begaan ben met het welzijn van dieren", luidde het. "Ik had deze opmerking niet op dit moment en op deze plaats moeten maken. Het is een persoonlijke mening die ik niet moet uitdragen in een persconferentie tijdens de Olympische Spelen. Het is me inmiddels duidelijk dat veel mensen in Zuid-Korea zich door deze opmerking beledigd voelen. Het is nooit mijn bedoeling geweest de Koreaanse bevolking of de Koreaanse cultuur met mijn opmerking te beledigen. Het spijt mij dat door mijn opmerking mijn team en TeamNL ook last hebben van de ophef."