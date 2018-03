Nederlandse paralympiër behaalt goud na 9 keer te vechten tegen kanker: "Heftigste maanden van de afgelopen jaren" kg

12 maart 2018

13u34

Bron: Volkskrant 4 Winterspelen Slechts maanden nadat ze haar laatste kankerbehandeling achter de rug heeft, staat Bibian Mentel opnieuw op de sneeuwlat. De Nederlandse snowboardster won maandag het goud op de Paralympische Spelen in Pyeongchang , ondanks de vele operaties en bestralingen die ze de laatste tijd onderging. De afgelopen 9 maanden waren volgens haar “de heftigste van de afgelopen 18 jaren”.

Mentel was 27 jaar toen ze de diagnose kanker kreeg. ‘Kutkanker’, zoals de snowboardster het later zelf zou omschrijven in haar autobiografie. Al snel na de diagnose werd haar rechteronderbeen geamputeerd, en sindsdien volgden bestralingen, operaties en ziekenhuisbezoeken elkaar op. Een ijzersterke discipline en een bewonderenswaardig optimisme zorgen ervoor dat ze niet alleen kan deelnemen aan de Paralympische Spelen, maar ook gaat lopen met het goud – zelfs na een bijzonder zware tijd.

Kampioen bij de validen

Dat de kankerdiagnose niet het einde betekende van Mentels snowboard-carrière, bleek al in 2002. Amper zeven maanden na de amputatie kwam ze opnieuw als eerste over de finish: ditmaal op het Nederlandse kampioenschap snowboardcross voor validen. De overwinnig deed Mentel inzien dat haar beperking haar niet in de weg moest staan. ‘Ik was ondanks mijn handicap weer kampioen bij de validen geworden. Ik dacht: als ik dit kan, zijn er vast veel anderen die ook ver kunnen komen. Hoe beter dat idee te promoten dan op het grootste para-evenement ter wereld?’

Vanaf dan ijverde Mentel ervoor om het snowboarden toe te voegen aan de Paralympische Spelen; een onderdeel dat toen nog niet officieel deel uitmaakte van het programma. Samen met Rita van Driel van het Internationaal Paralympisch Comité, slaagde ze daar ook in. In 2014 behoorde snowboarden tot de Paralympische Spelen in Sotsji. Ook daar won Mentel het goud.

Als ik aan het boarden ben, vergeet ik even de ellende om me heen. Bibian Mentel

Uitgezaaid

In tegenstelling tot haar professionele prestaties ging het met Mentels gezondheid snel bergaf. In 18 jaar keerde de kanker maar liefst 9 keer terug, ondanks 5 longoperaties en 74 bestralingen. In 2016 kreeg Mentel bovendien te horen dat de kanker was uitgezaaid naar het hilum, een cruciale plek waar bloedvaten, lymfevaten en zenuwen samenkomen. Een alternatieve bestralingskuur leek de voortgang van de ziekte nog even tegen te houden, maar daarna werden kankersporen gevonden in de nek, slokdarm en een rib.

Tot overmaat van ramp werd Mentel kort daarop geveld door een ziekenhuisbacterie. De infectie zorgde ervoor dat ze 10 kilogram afviel in twee weken tijd. “Edwin heeft 12 nachten naast me geslapen omdat hij dacht dat het mis zou gaan als me alleen zou laten,” aldus Mentel.

Gouden medaille

Uiteindelijk bleek één van de vele antibioticakuren toch aan te slaan. Nog eens tientallen bestralingen en een bijkomende nekwerveloperatie later, en Mentel kon beginnen aan een langzaam herstel. Half februari kreeg ze tot slot groen licht van de specalisten om deel te nemen aan de Paralympische Spelen. Met een gouden medaille als resultaat.

De vorige 9 maanden waren voor haar “de heftigste van de afgelopen 18 jaar”, aldus Mentel. Het snowboarden blijft ondanks alles een houvast. “Als ik aan het boarden ben, vergeet ik even de ellende om me heen. Ik ben vaak blij, maar in mijn hoofd gaan er ook zeker andere gedachten om. Tijdens het snowboarden denk ik even helemaal nergens aan.”