Moest u twee keer kijken? Lookalikes Trump en Kim Jong-un zorgen voor commotie tijdens openingsceremonie Glenn Van Snick

09 februari 2018

14u38

Bron: L'Equipe en Belga 18 Winterspelen In de rand van de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeonchang hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor enige ophef gezorgd.

Beiden waren vandaag in het Olympisch stadion aanwezig in de vorm van een dubbelganger. Omdat zij voor enige commotie op de tribunes zorgden en even de show in de perszaal stalen, werden beiden na drie kwartier door vrijwilligers met zachte hand uit de arena gezet. Wie verantwoordelijk is voor de actie en wie zich in de kostuums en de opmerkelijke haarstijlen van de leiders van de Vrije en de Onvrije wereld hebben gestoken, blijft voorlopig onduidelijk. De jongere zus van Kim Jong-un was wel in levenden lijve present.