Milaan en Cortina d'Ampezzo mogen Winterspelen 2026 organiseren XC

24 juni 2019

18u31

Bron: Belga 0 Winterspelen Milaan en het Italiaanse skioord Cortina d'Ampezzo mogen de Winterspelen van 2026 organiseren. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne beslist.

De Italiaanse kandidatuur kreeg de voorkeur op die van de Zweedse voor Stockholm en Are. De Spelen zullen van 6 tot 22 februari plaatsvinden.

In 2022 is het Chinese Peking gaststad voor de Winterspelen. Italië mocht de Winterspelen twee keer eerder ontvangen: in 1956 in Cortina d'Ampezzo en in 2006 in Turijn. In 1960 vonden de Zomerspelen plaats in Rome.

Gaststeden sinds 1924

1924: Chamonix (Fra)

1928: Sankt Moritz (Zwi)

1932: Lake Placid (VSt)

1936: Garmisch-Partenkirchen (Dui)

1948: Sankt Moritz (Zwi)

1952: Oslo (Noo)

1956: Cortina d’Ampezzo (Ita)

1960: Squaw Valley (VSt)

1964: Innsbruck (Oos)

1968: Grenoble (Fra)

1972: Sapporo (Jap)

1976: Innsbruck (Oos)

1980: Lake Placid (VSt)

1984: Sarajevo (Joe)

1988: Calgary (Can)

1992: Albertville (Fra)

1994: Lillehammer (Noo)

1998: Nagano (Jap)

2002: Salt Lake City (VSt)

2006: Turijn (Ita)

2010: Vancouver (Can)

2014: Sochi (Rus)

2018: Pyeongchang (ZKo)

2022: Peking (Chn)

2026: Milaan en Cortina d’Ampezzo (Ita)