Meest gelauwerde Winterolympiër aller tijden gaat toch naar Pyeongchang... als trainer van Wit-Rusland DMM

30 januari 2018

17u22

Bron: Belga 0 Winterspelen De Noorse biatleet Ole Einar Bjorndalen (44), de meest gelauwerde winterolympiër, zal op de komende Olympische Winterspelen in Zuid-Korea de Wit-Russische selectie trainen. Bjorndalen slaagde er niet in zich te plaatsen voor Pyeongchang.

Bjorndalen is met dertien medailles, waaronder acht gouden, de meest succesvolle atleet uit de geschiedenis van de Olympische Winterspelen. Hij verzamelde zijn eremetaal (8x goud, 4x zilver, 1x brons) tussen de Spelen van 1998 in Nagano en 2014 in Sotsji. Voor Pyeongchang kon de 'kannibaal' zich niet plaatsen wegens teleurstellende resultaten in de Wereldbekermanches.

De aanwezigheid van Bjorndalen in de Wit-Russische delegatie is niet helemaal verrassend. In 2016 trouwde hij namelijk met de Wit-Russische biatlete Daria Domratcheva. "We doen dit opdat Dacha zich in Pyeongchang psychologisch goed zou voelen", verklaart Anatoli Stromski, secretaris-generaal bij de Wit-Russische biatlonfederatie. Hij stelt verder dat "de enorme ervaring van Bjorndalen nuttig zal zijn voor het hele team".

"De Spelen zijn een groot evenement voor elke atleet. Voor mij is het belangrijk gesteund te worden door mijn echtgenoot", vertelt drievoudig olympisch kampioene Domratcheva aan het Wit-Russische persagentschap BELTA. "Het wordt super hem aan mijn zijde te hebben in Zuid-Korea. We zullen samen trainen. Ik hoop dat dat me veel zal helpen."