Meest besproken atleet op Winterspelen: "Doel bereikt: niet tegen boom knallen en voor het donker binnen" Valerie Hardie

17 februari 2018

06u00 1 Winterspelen "Ik heb drie doelen. Eén: ­finishen voor ze het licht uitdoen. Twee: niet tegen een boom knallen. En drie: geen ski verliezen onderweg." Langlaufer Pita Taufatofua uit Tonga ontpopte zich tijdens de Winterspelen hier tot de meest besproken atleet die de minste kans maakte om te winnen.

Pita Taufatofua is geen onbekende op het olympische toneel. De 34-jarige sporter uit Tonga, een eiland in Polynesië, was er op de Spelen van Rio al bij, als taekwondoka. Niet dat zijn resultaten noemenswaard zijn: hij ging er kansloos uit in de eerste ronde. Waar hij toen wél de headlines mee haalde, was zijn opgemerkte tenue tijdens de atleten­parade: in bloot bovenlijf, ingesmeerd met olie – met zijn sixpack toch wel behoorlijke eye candy voor de ­dames.

HLN