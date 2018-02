Marjolein Decroix na lastminute selectie: "Viel bijna van mijn stoel" Redactie

07 februari 2018

18u44 274

Marjolein Decroix mag dan toch deelnemen aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, die overmorgen van start gaan. Dat heeft het BOIC zopas bekendgemaakt in een persbericht.

"De Internationale Skifederatie (ISF) heeft één bijkomende reallocatie plaats toegekend aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) voor de Olympische Winterspelen. Het BOIC die het voorstel van de Koninklijke Belgische Skifederatie volgt, heeft deze reallocatie toegekend aan Marjolein Decroix. Marjolein neemt in Pyeongchang deel in de discipline Slalom."

Twee weken geleden dagvaardde Decroix het BOIC nog voor haar niet-selectie. Toen ving ze echter bot. Nu heeft ze haar ticket naar de sneeuw alsnog beet.

"Ik geloof het zelf nog niet, ik viel bijna van mijn stoel. Dit is een enorme rollercoaster van emoties geweest. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar ik begin het langzaamaan te beseffen wat er op me af komt", aldus de West-Vlaamse, die momenteel in de Jura in Frankrijk verblijft. Daar staan donderdag en vrijdag nog races op haar programma. Vrijdagnamiddag reist ze door naar de Parijse luchthaven Charles de Gaulle, vanwaar het vliegtuig haar naar Pyeongchang brengt.

"Iedereen is verrast, niemand had rekening gehouden met dit scenario. Dit was niet het plan. Nu is het alle hens aan dek om er op tijd te geraken", vervolgde Decroix. "Ik zal proberen het zo goed mogelijk te doen op de Winterspelen, gezien de omstandigheden. Of ik nu de derde of de vierde plek heb gekregen, dat doet er niet meer toe. Ik heb ervoor gevochten en ben die selectie waard."