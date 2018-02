Lindsey Vonn verschijnt met hond en handschoenen op persmoment en pinkt traantje weg: "Ik ga winnen voor overleden opa" Glenn Van Snick

09 februari 2018

16u02 11 Winterspelen Een emotioneel moment op het persmoment van Lindsey Vonn . De 33-jarige skiester kreeg het even heel moeilijk toen een journalist peilde naar haar onlangs overleden grootvader. " Deze Spelen gaan niet om mij, maar om mijn opa. Ik ga voor hem winnen."

De grootvader van de Amerikaanse overleed vorige maand op 88-jarige leeftijd. De man vocht begin jaren vijftig mee in de Koreaanse Oorlog, dus wilde een reporter weten hoe speciaal het was voor Vonn om naar Zuid-Korea af te zakken.

"Ik wil het hier zo vreselijk graag goed voor hem doen", kon de meest succesvolle Amerikaanse skiester haar tranen nauwelijks bedwingen. "Ik mis hem enorm, hij was heel belangrijk in mijn leven. Hopelijk gaat hij me helpen, want ik weet dat hij toekijkt. Deze Spelen gaan niet om mijn carrière, maar om mijn opa. Ik ga alles geven, mijn gevoel en vertrouwen zitten goed, en winnen voor hem."

Derde olympische medaille?

Vonn neemt deel aan de afdaling, Super-G en combinatie. "De reuzenslalom laat ik schieten, dat kan mijn rechterknie op dit moment niet aan." Een hardnekkig kwaaltje, want de Spelen in Sotsji van 2014 liet ze noodgedwongen varen door diezelfde kwetsure. Maar een pijntje of niet, Vonn laat in Zuid-Korea niets aan het toeval over om te tonen wie de beste vrouwelijke skiester van het moment is. Op de persconferentie verscheen ze namelijk met zwarte handschoenen om zich te beschermen tegen het Norovirus. "Ik wil in publieke ruimten geen risico's nemen. Zo droeg ik de handschoenen ook in het vliegtuig. Ik wil gezond blijven."

In Pyeongchang haspelt ze trouwens haar laatste Spelen af. Tot nog toe heeft ze twee olympische medailles op het palmares. In Vancouver pakte ze acht jaar geleden brons op de super-G en goud op de afdaling. "Maar hoelang mijn carrière nog duurt, hangt af van hoelang mijn knie het nog zal houden. Ik ga zeker nog één jaar skiën, want ik wil die 86 Wereldbekerzeges van recordhouder Stenmarkmaar hoe dan ook overtreffen."

Lucy

Vonn rekent op haar hond Lucy om haar laatste Winterspelen met een groot uitroepteken af te sluiten en haar opa op een gepaste manier te eren. Ze kreeg het immers niet over haar hart om haar geliefde huisdier twee weken achter te laten. "Ik heb haar altijd bij mij want sinds ik gescheiden ben voel ik me eenzaam op mijn hotelkamer. Ze gaat overal mee naartoe, dus ook naar deze belangrijke gebeurtenis." Het leverde alvast leuke kiekjes op tijdens de persconferentie.

I miss him so much 😭 Een foto die is geplaatst door null (@lindseyvonn) op 09 feb 2018 om 04:23 CET