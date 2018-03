Lindsey Vonn over de olympische seksmythe van Pyeongchang, en ze vertelt er meteen bij of zij tot de gelukkigen behoorde Hans Op de Beeck

03 maart 2018

07u00

Bron: TMZ 144 Winterspelen Het is om de twee jaar een weerkerend thema: het olympisch dorp als al dan niet seksueel bolwerk. In de hand gewerkt door het gigantische aantal condooms uitgedeeld door de organisatie - in Pyeongchang waren dat er 110.000, of 37 per atleet. Entertainmentwebsite TMZ sprak er twee medaillewinnaars bij hun thuiskomst over aan. Zowel Lindsey Vonn als snowboarder Mark McMorris laten weinig twijfel over de uitkomst bestaan.

Vonn was goed voor brons op de afdaling en bleef achter met een wat dubbel gevoel. Enerzijds was het geen goud zoals in Vancouver 2010, anderzijds stond ze op haar 33ste wel mooi te pronken op een olympisch podium, in wat haar -zo gaf ze emotioneel toe- laatste Olympische Spelen waren. Peking 2022 wordt na haar zware blessureleed fysiek onmogelijk, maar Vonn is wel vast van plan nog minstens één jaar aan haar rijke carrière te breien. Met 81 Wereldbekerzeges is ze de meest succesvolle skiester ooit, maar de Amerikaanse diva aast op het record van de Zweed Ingemar Stenmark, die er 86 heeft.

Back in the starting gate...Life is full of peaks and valleys but the focus remains the same. #nevergiveup Een foto die is geplaatst door null (@lindseyvonn) op 18 feb 2018 om 13:29 CET

Dat bevestigde Vonn op de luchthaven van Los Angeles aan TMZ, dat al snel met een extra-sportieve vraag op de proppen kwam. Of er in het olympisch dorp echt zoveel onder de lakens gedoken werd met elkaar? De ex van Tiger Woods en momenteel single, was duidelijk: "Voor mij ging die vlieger niet op. Ik heb natuurlijk al gehoord van de grote hype die daarrond hangt, maar ik weet het niet... je zal het aan iemand moeten vragen die wel geluk heeft gehad. Want ik had dat niet."

Ook voor de Canadese snowboarder Mark McMorris, die in het eerste weekend brons pakte op de slopestyle (waar Seppe Smits zich moest tevreden stellen met een tiende plek), maakte het olympisch dorp daar in Pyeongchang haar reputatie op dat vlak niet waar. "Ondanks het belachelijke aantal condooms dat er te vinden was, vond ik dat iedereen er behoorlijk serieus was. Alle atleten focusten er vooral op geconcentreerd blijven om zo goed mogelijk te presteren." McMorris had nog een opvallende reden waarom er weinig losbandig gedrag vertoond werd. "Je kon in dat dorp niet eens alcohol kopen. En ik bleef nochtans tot op het einde", ongetwijfeld hopend op dan toch een feest na afloop van de competities. "Maar nee, het was daar een 'droog' dorp... (lacht) Waardoor we allemaal op droog zaad zaten."

