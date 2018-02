Lindsey Vonn of Mikaela Shiffrin: wie pakt goud in titanenstrijd in combiné? Peter Luysterborg

21 februari 2018

19u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Winterspelen Pyeongchang maakt zich op voor een titanenstrijd. Op de combiné krijgen we vannacht en morgenvroeg de langverwachte clash tussen Mikaela Shiffrin en Lindsey Vonn. Beide Amerikaanse skiesters, die in het verleden zelden of nooit de degens kruisten, kunnen straks geschiedenis schrijven. Een handleiding en een vooruitblik.

Wat is de combiné?

De alpine combinatie, beter bekend als de combiné, bestaat uit twee verschillende wedstrijden: de afdaling en de slalom. De tijden van beide disciplines worden opgeteld. De proef geldt als ultieme test voor de allround skiër, die snelheid en technische vaardigheden combineert. De afdaling in Pyeongchang vindt donderdagochtend plaats om 3.30 uur, de slalom begint om 7 uur.

Wie zijn de favorieten?

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, in Zuid-Korea al goed voor goud op de reuzenslalom, wordt de te kloppen skiester in de combiné. Shiffrin maakte dit seizoen grote vorderingen in de afdaling, terwijl ze de slalom - haar specialiteit - als vanouds domineerde. Nadat de combiné met een dag werd vervroegd - er wordt vrijdag sneeuw en hevige wind voorspeld - besliste Shiffrin om de afdaling te schrappen, om zich volledig te kunnen focussen op de combiné.

Lindsey Vonn, die vandaag brons veroverde in de afdaling, kan voor Shiffrin een ernstige bedreiging worden voor het goud. Op één voorwaarde: een uitstekende tijd neerzetten in de slalom. Lukt dàt, dan kan Vonn reiken naar een tweede olympische titel, na haar goud op de afdaling in Vancouver in 2010. In het andere geval moet de tegenstand voor Shiffrin komen van de Noorse Ragnhild Mowinckel, in Pyeongchang al winnares van zilver op de reuzenslalom en de afdaling. Ook de Italiaanse Sofia Goggia, goud op de afdaling, en de Zwitserse Wendy Holdener, zilver in de slalom, kunnen een gooi doen naar het (hoogste) podium.

Hoe groot is de rivaliteit tussen Shiffrin en Vonn?

