Levende snowboardlegende schonk Verenigde Staten historische medaille, maar met ongelukkige uitspraak opende hij ineens ook een potje dat hij liever dicht had gelaten YP

15 februari 2018

10u00

Bron: USA Today 0 Winterspelen Gisteren pakte snowboarder Shaun White (31) goud in de halfpipediscipline op de Winterspelen in Pyeongchang. Na Turijn 2006 en Vancouver 2010 al zijn derde gouden plak op het grootste wintersportevenement ter wereld, en ineens ook de honderdste gouden ooit voor Amerika op de Winterspelen. En toch wordt dat huzarenstukje nu overschaduwd door de ongelukkige uitspraken die White in zijn vreugderoes deed over een zaak van grensoverschrijdend gedrag waarbij hij eerder betrokken was.

De oorsprong van de zaak dateert al van augustus 2016. White heeft naast het snowboarden ook nog een passie voor muziek. Zo heeft hij met 'Bad Things' ook een rockbandje, en Lena Zawaideh, de drumster, legde toen klacht neer bij een burgerlijke rechtbank in San Diego. Zij claimde dat White haar onder meer via sms ‘expliciete seksuele beelden’ had toegestuurd – iets wat White later ook toegaf. Later bereikten beide partijen een financiële overeenkomst, maar na de triomf van White gisteren werd het onderwerp ineens weer brandend actueel.

Toen White op de persconferentie werd gevraagd naar die schikking, antwoordde hij: “Eerlijk, ik ben hier om over het sportieve te praten, niet over roddels.” Daarna schoten de MeToo-hashtags op Twitter als paddenstoelen uit de grond en ook Lawrance Bohm, de advocaat van Zawaideh, kwam zich in de debatten mengen. “Er zijn andere zaken die spelen en die zorgen ervoor dat mevrouw Zawaideh de waarheid niet kan spreken over de aantijgingen en de ware toedracht van deze zaak. Voordat meneer White het woord 'roddels' in de mond nam, geloofde mijn cliënte dat de zaak afgesloten was en ze kon zich daar ook bij neerleggen – ook omdat ze zich zo kan focussen op haar muziekcarrière. Maar door zijn recente uitspraken heeft meneer White het probleem van grensoverschrijdend gedrag in zijn land geminimaliseerd.”

Grensoverschrijdend gedrag minimaliseren betekent zoveel als het leed van mevrouw Zawaideh maximaliseren Lawrance Bohm, de advocaat van Lena Zawaideh

“Geen enkele vrouw wil voor roddeltante of voor leugenaar uitgemaakt worden door de man die haar zoveel leed bezorgde", gaat Bohm verder. "Grensoverschrijdend gedrag minimaliseren betekent zoveel als het leed van mevrouw Zawaideh maximaliseren. Hopelijk komt er een onderzoek naar hem, alvorens de Verenigde Staten hem benoemen tot de ‘beste van de VS’”, klonk het nog.

White heeft zijn verklaring over de ‘roddels’ inmiddels bijgesteld. “Ik betreur mijn gedrag van enkele jaren terug en het spijt me dat ik iemand – zeker omdat het iemand is die ik zag als een vriend – ongemakkelijk heb doen voelen. Ik ben door de jaren heen net als iedereen wijzer geworden en gegroeid als persoon en ik ben ook trots op wie ik vandaag ben. Het spijt me enorm dat ik het woord ‘roddels’ heb gebruikt. Dat was een slechte woordkeuze om een onderwerp dat vandaag zo gevoelig ligt te beschrijven. Ik was zo overdonderd door wat ik vandaag heb gepresteerd, maar dat keurt mijn uitspraken niet goed.”