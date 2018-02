Kunstschaatser Loena Hendrickx op een wolk naar 16de plaats Valerie Hardie in Pyeongchang

23 februari 2018

06u07 38 Winterspelen Loena Hendrickx mag tevreden zijn: met een uitstekende prestatie op de lange kür sprong de 18-jarige kunstschaatser vandaag van de 20ste naar de 16de plek in de eindstand en evenaart daarmee de beste Belgische prestatie van Katrien Pauwels in 1984. Begrijpelijk dat de olympische debutante in de wolken was: "Het was een geweldige ervaring."

Ze was vreselijk nerveus voor ze het ijs op moest, gaf Loena Hendrickx daarnet toe. De fout die ze woensdag tijdens de korte kür maakte, zat nog te vers in het geheugen en de angst om er opnieuw één te maken in de lange kür, had Hendrickx in de greep. Haar broer Jorik, die vorige week nog veertiende werd bij de mannen, sprak haar wel moed in maar tenslotte moest zij de klus wel alleen klaren, daar in die grote Ice Arena.

Als tweede schaatster van de dag moest Loena Hendrickx er al aan beginnen. Meestal geen voordeel want de jury is in het begin wat spaarzamer met z'n punten, zeker voor de artistieke componenten. Maar Hendrickx deed het voortreffelijk. Ze schudde alle stress van zich af en reed, op de aanstekelijke ritmes van Gotan Project, een zuivere lange kür. Of toch redelijk zuiver, zo erkende ze nadien: "Er zaten er een paar schoonheidsfoutjes in, maar die kan ik mezelf vergeven. Ik was zo zenuwachtig en zo bang om het wéér te verknoeien - ik dacht niet dat ik in staat zou zijn om déze kür te rijden."

De jury vergaf het haar ook en kende de Kempense een score van 116.72 punten toe, vijf punten onder haar PR (121.78), waarmee ze op het EK van 2018 vijfde werd. Met die score werd ze uiteindelijk 13de in de lange kür en maakte ze in het klassement ook een stevige sprong van de 20ste naar de 16de plek - nota bene dezelfde plek waar haar broer Jorik vier jaar terug in Sochi ook zijn olympisch debuut mee maakte.

"Het niveau was ontzettend hoog, zeker als je het vergelijkt met vier jaar terug" zei Hendrickx nog. "En dit was een geweldige ervaring. Fantastisch dat ik hier tussen mag staan en mag tonen wat ik kan. Als ik nu nog wat meer naambekendheid krijg en nog verbeter op drievoudige sprongen, kan ik nog beter scoren." Over drie weken kan ze dat al proberen, tijdens het WK in Milaan.

De zege ging overigens naar de Russische Europese kampioene Alina Zagitova, die met een totale score van 239.57 punten (lange kür 156.65 ptn), die zo haar landgenote en Evgenia Medvedeva (lange kür: 156.65 ptn, totaal: 238.26 ptn) achter zich hield. Het brons was voor de Canadese Kaetlyn Osmond (lange kür: 152.15 ptn, totaal: 231.02 ptn). Het was pas het eerste olympisch goud voor Rusland op de Winterspelen hier.