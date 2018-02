Kunstschaatser Jorik Hendrickx trots met 14de plek op Winterspelen: 'Beter had niet gekund' Valerie Hardie in Pyeongchang

17 februari 2018

06u43 0 Winterspelen Jorik Hendrickx wilde beter doen dan vier jaar terug op de Winterspelen en dat deed hij ook: de 25-jarige kunstschaatser finishte vandaag na zijn lange kür als veertiende, met in totaal 248.95 punten. De Japanner Yuzuru Hanyu verlengde zijn titel (317.85 ptn) en is pas de eerste die daar bij de mannen in lukt sinds 1952.

In de Gangneung Ice Arena verging Jorik Hendrickx vandaag van de zenuwen. Na zijn korte kür gisteren wilde hij het nu niet meer verpesten. Maar dat deed hij niet. Op de tonen van Il Divo's Concerto de Aranjuez scoorde Hendrickx 164.21 punten, niet ver van zijn PR (167.91 ptn), een prestatie waarmee hij nog twee plaatsen opschoof in de stand. Met zijn veertiende plek doet hij het zo beter dan in Sochi, waar hij als zestiende eindigde met 214.04 punten.

"Ik heb twee mooie ritten gereden," genoot Jorik Hendrickx. "In mijn lange kür zat wel een klein foutje dat me punten heeft gekost maar het publiek heeft het niets eens opgemerkt, denk ik. Maakt niet uit, ik ben zeer tevreden, zeker na mijn EK in Moskou." Waar Hendrickx pas teleurstellend tiende werd. "Voor de Winterspelen kreeg ik geregeld de vraag of ik beter kon dan in Sochi - dit is mijn antwoord. Het had niet beter gekund. Wat kan ik me nog meer wensen?"

Het mag duidelijk wezen dat de atleet uit Arendonk op vier jaar tijd een enorme progressie heeft gemaakt, maar om de kloof met de top te dichten, heeft hij nu eenmaal viervoudige sprongen nodig. Hendrickx is samen met Adam Rippon ongeveer de enige die geen quads in zijn programma opnam. Rippon haalde nog net de toptien, Hendrickx niet. "Op training is me dat al gelukt, het ligt binnen mijn mogelijkheden maar dat vraagt héél veel uren op het ijs. Terwijl ik, om deze kür clean te schaatsen, ook al véél uren op het ijs stond."

Als Hendrickx zich de tijd gunt, zou hij zich kunnen toeleggen op het inoefenen van quads. Alleen houdt het wel risico's in, want in het verleden werd hij telkens door blessures afgeremd als hij er zich aan waagde. Als hij over een jaar een viervoudige sprong in zijn programma wil opnemen, dan moet Hendrickx die op zijn minst in de zomer technisch beter onder de knie hebben. Doet hij dat of concentreert hij zich op wat hij nu beheerst, in de hoop dat hij daar op het EK van 2019 het podium mee haalt. Hier in Pyeongchang werd hij zesde Europeaan, maar mogelijk haken er nu schaatsers af na de Winterspelen.

Hendrickx wil nu niets uitsluiten, zelfs een nieuwe olympiade niet. Eerst wil hij nog genieten van de Spelen en zijn zus mee ondersteunen, die woensdag aan haar korte kür begint. "Haar trainingen gaan goed. Ze moet vertrouwen hebben. Net als ik heeft ze er hard voor gewerkt en hopelijk staat ze hier over een paar dagen even voldaan als ik."

De titel bij de mannen ging overigens naar de Japanse titelverdediger Yuzuru Hanyu die met een score van 317.85 punten zijn landgenoot Shoma Uno (306.90 ptn) achter zich hield. De Europese kampioene Javier Fernandez veroverde het brons (305.24 ptn).