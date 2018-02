Krijgt kunstschaatser Jorik Hendrickx vrijdag weer kippenvel? Valerie Hardie in Pyeongchang

13 februari 2018

10u48 0 Winterspelen Eén dag na zijn coming out sprak Jorik Hendrickx gisteren over wat hem nu echt naar de Winterspelen in Pyeongchang bracht: het kunstschaatsen. Vrijdag begint hij aan zijn korte kür in de Gangneung Ice Arena. Vier jaar na zijn olympisch debuut in Sochi hoopt hij die 16de plek te evenaren of verbeteren: "Maar dan moet ik mezelf overtreffen."

Het is voor Jorik Hendrickx lastig inschatten wat hij hier waard is en dat heeft alles te maken met de toegenomen concurrentie in het kunstschaatsen. Op de Winterspelen van Sochi sloot hij de competitie nog af met 214.04 punten maar zijn huidige PR staat op 253,06 punten. "Met die score van Sochi zou ik nu niet eens de finale halen," zegt hij. "In Vancouver had je geen viervoudige sprong nodig om het goud te winnen, in Sochi moest je er toch één uitvoeren en nu moet je al vier of vijf quads in je routine steken om de topvijf te halen."

Daar ligt voor Hendrickx meteen het kalf gebonden: hij springt geen quads. Niet omdat hij het niet kàn - hij deed ze al met succes op training - maar omdat het telkens blessures met zich meebrengt. Tijdens stage in mei 2017 in het Portuegse Rio Maior leidde zo'n sprong tot een scheurtje in z'n ligamenten. Hendrickx had toen zijn olympisch ticket nog niet binnen en besliste, in overleg met z'n coach Carine Herrijgers, om alles op de Nebelhorn Trophy te zetten eind november, zijn laatste kans om zich te kwalificeren voor Pyeongchang. Maar dan moest hij de viervoudige sprongen definitief vergeten.

Dat heeft z'n nadelen want de jury geeft per definitie meer punten aan schaatsers die quads springen. Het is spectaculairder maar het houdt ook meer risico's in, vandaar. Hendrickx is eerder een schaatser die op het artistieke deel goed scoort, op pirouettes en passenreeksen. Zo imponeerde hij in november op de Nebelhorn Trophy, met zijn nieuwe PR als gevolg. "Maar als ik die score hier kan evenaren, dan heb ik het héél goed gedaan. De Nebelhorn Trophy geeft een vertekend beeld. Ik was daar topfavoriet en werd ik positief beoordeeld. Op een groot kampioenschap zoals de Winterspelen is de jury veel kritischer en strenger in zijn beoordeling. Hopelijk kan ik twee fantastische küren rijden."

Het EK in januari was in dat opzicht geen opsteker voor Hendrickx. Hij werd tiende in Moskou, terwijl hij het jaar ervoor nog als vierde eindigde. "Er zaten kleine mankementen in mijn kür. De puzzelstukjes vielen niet goed. Het ging op training al niet zoals ik wilde, het was alsof ik me niet klaar of fris voelde voor het EK. Ik wilde daar ook niet pieken. Dat moet nú, op de Spelen. Dat neemt niet weg dat ik op het EK wel beter wilde presteren. Maar ik heb er mijn lessen uit getrokken."

Veel trainen op het olympische ijs kon Jorik Hendrickx nog niet. Zoals de meesten kreeg hij weinig en slechte uren toegekend - "ik kan maar één keer per dag trainen, normaal is dat drie keer per dag" - en ook het ochtendlijke uur (10u in Zuid-Korea) van de korte kür (met dank aan de Amerikaanse zenders) vindt hij maar niets. "Op een WK of EK moesten we nooit op zo'n uur schaatsen. Maar oke, het is geen excuus, het is voor iedereen zo."

Jorik is niet de enige Hendrickx trouwens die aan het kunstschaatsen meedoet. Ook zijn jongere zus Loena kwalificeerde zich voor de Winterspelen, haar eerste. Dat hij vrijdag samen met haar in de openingsceremenie kon paraderen, noemt hij dan ook een "kippenvelmoment". Afwachten of kan dat gevoel vrijdag kan herhalen tijdens de korte kür, waar alleen de top24 zich kwalificeert voor de vrije kür.