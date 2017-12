Kremlin reageert nog niet op schorsing voor Winterspelen: "Moeten beslissing eerst analyseren" LPB

12u37

Bron: anp 0 EPA De Russische president Vladimir Poetin en zijn regering willen de beslissing van het IOC eerst nader analyseren. Winterspelen Het Kremlin spreekt zich vandaag nog niet uit over de schorsing door het IOC van Rusland voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De Russische regering wil de beslissing van het IOC eerst nader analyseren voordat ze conclusies trekt.

Dinsdag werd gesuggereerd dat president Vladimir Poetin mogelijk alle sporters terugtrekt voor de Winterspelen in Pyeongchang. Het IOC besliste Russische sporters die kunnen aantonen dat ze dopingvrij sporten, wel toe te laten onder neutrale vlag. Het IOC ging tot die maatregelen over vanwege een "niet eerder vertoonde systematische manipulatie" van het antidopingsysteem.

Een woordvoerder van het Kremlin meldde vandaag dat Rusland in contact wil blijven met het IOC, in het belang van de Russische sporters. "We moeten nu niet emotioneel reageren en de besluiten van het IOC wat ons land aangaat serieus bestuderen voordat we een oordeel vellen", vertelde woordvoerder Dmitri Peskov. "We herhalen nogmaals dat het een ernstige zaak is, die een nauwkeurige analyse vereist."

Ook doet het Kremlin voorlopig geen mededelingen over maatregelen tegen officials die door het IOC gestraft zijn wegens hun betrokkenheid bij de dopingpraktijken tijdens de Winterspelen van Sotchi. Die betreffen ook vice-premier Vitali Mutko, die voor het leven geschorst is voor de Olympische Spelen. Mutko is ook voorzitter van het organisatiecomité van het WK voetbal van volgend jaar.

