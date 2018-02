Koude geen zorg voor snowboarder Seppe Smits op Winterspelen, wind mogelijk wel stoorzender Valerie Hardie

08 februari 2018

06u05 0 Winterspelen Als er één Belg in Pyeongchang een medaille kan winnen, dan is het wel snowboarder Seppe Smits. Althans, zo denken de specialisten erover. Zelf houdt de wereldkampioen slopestyle de druk helemaal af: "Eerst de finale halen en dan zet ik alles op alles."

Seppe Smits is geen olympisch groentje meer. In 2014 was hij er al bij in Sochi. De 26-jarige snowboarder amuseerde zich naar eigen zeggen geweldig maar presteren, dat deed hij daar niet. Smits bleef steken in de kwalificaties, als dertiende greep hij net naast de finale. Dat mag hem hier in Pyeongchang niet overkomen.

De atleet uit Westmalle is intussen een gevestigde waarde en als wereldkampioen slopestyle mag hij met recht en reden medaille- of zelfs titelambities uitspreken. Alleen: dat doet hij niet. Of toch niet nadrukkelijk. "Ik merk wel dat de media steeds meer druk zet maar ik kan dat wel van me afzetten," zegt hij. "Ik denk niet aan het resultaat maar aan mijn prestatie. Mijn eerste doel is om de finale te halen en als me dat lukt, dan kan ik alles op alles zetten. Er zijn teveel factoren waar ik geen invloed op heb, zoals het weer. Op het WK waren er ook afwezigen, die er hier wel bij zijn."

Gevaarlijke wind

Het weer: daar is al veel over gezegd en geschreven maar vandaag leek er niets mis mee te zijn in het Phoenix Snow Park. Het is koud, ja - de thermometer duidt min zes aan - maar onder een stralend zonnetje hoor je daar de snowboaders niet over klagen. Zaterdag tijdens de kwalificaties voorspelt de meteo evenwel niet veel goeds, vertelde Smits aan de pers in het White Hotel. "Gisteren, tijdens de eerste trainingsruns, stond er een tegenwind van 15 km/u. Dat was al op het randje maar zaterdag voorspellen ze 45 km/u. Dan wordt het ronduit gevaarlijk om te springen. Je haalt dan veel minder snelheid voor je jumps. Het is afwachten wat de organisatie beslist maar in het slechtste geval komt er uitstel van."

Ook zijn Franse trainer Jean Val Demard houdt zijn hart vast: "Als het zo hard waait als ze voorspellen, dan brengt je de atleten in gevaar. Ze kunnen zich bij hun jumps serieus blesseren. Bij 45 km/u laat ik Seppe niet starten. Gelukkig is de technische directeur een verstandige en ervaren kerel. Hij zal de riders geen overbodige risico's laten nemen." Het weer bepaalt mogelijk ook de kwalificaties voor de finale. Zoals het er nu naar uitziet, komen er geen halve finales maar kwalificeert de topzes uit de twee poules van telkens twintig atleten zich rechtstreeks voor de finale.

Vlaggendrager

Smits maakt er zich niet te druk in. Ook niet in de openingsceremonie morgen in het Olympic Stadium, waar hij als vlaggendrager de Belgische delegatie leidt. Veel teamartsen adviseren hun sporters om de ceremonie te laten voor wat ze is. Uren in de koude staan: niet bevorderlijk voor de prestaties. Smits glimlacht: "Vóór de atletenparade begint, staan we ergens warm binnen. Als Belgen zijn we vervolgens snel aan de beurt. Zodra ik kan, ga ik weer naar buiten waar een wagen me oppikt om me terug naar het hotel te rijden. Ik ga echt niet lang stilstaan en ik doe extra een thermisch laagje kleding aan, zodat ik geen kou krijg. Om halftien ben ik al terug in het hotel."

Vier jaar terug miste Smits de openingsceremonie in Sochi. Hij kon niet anders. De afstand tot het hotel was groot en de parade begon veel later op de avond. "Ik zou pas na middernacht in mijn bed steken terwijl ik 's ochtends al kwalificaties had. Het was een logische beslissing maar ik vond het wel jammer want als er één zaak speciaal is aan de Spelen, dan is het die openingsceremonie wel want de competitie is op zich niet anders. Je ziet dezelfde gezichten, je doet dezelfde tricks."

Welke tricks Smits zaterdag uit zijn board schudt, daar was hij nog niet honderd procent zeker van. "Omdat de rails toch uitdagend zijn. Er zijn heel veel opties om je run samen te stellen. Je kan het jezelf moeilijk maken maar het moet wel haalbaar blijven. Dat is het moeilijke: een juist evenwicht vinden tussen creativiteit en haalbaarheid. Voor mijn jumps ben er ik min of meer over uit wat ik ga doen maar voor de rails ga ik straks nog eens alles uitproberen. Ik wil dat het er allemaal zo clean mogelijk uitziet."

Fysiek is Smits honderd procent klaar, zegt hij nog, al blijft zijn rechterknie een zorgenkind. "Ik heb er nog een beetje last van," bekent hij. "Woensdag had ik twee keer pijn omdat ik een klein foutje maakte, maar ik voel er nu al niks meer van."