Klokkenluider Rodchenkov hoopt dat IOC Russen niet met eigen vlag laat paraderen: "Kan einde voor de Spelen betekenen"

23 februari 2018

23u12

Bron: Belga 0 Winterspelen Grigory Rodchenkov, de man die het Russische dopingsysteem aan het licht bracht, hoopt dat het Internationaal Comité de Russische atleten zondag niet met de eigen vlag zal laten paraderen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

"Dat zou de slechtst mogelijke beslissing zijn", vertelde de 59-jarige klokkenluider in een interview met de BBC. "Het kan het einde voor de Spelen betekenen."

"Het IOC staat zaterdag voor de meest belangrijke beslissing in zijn bestaan. Het moet tonen dat het vastberaden is in de strijd tegen doping. Als ze zaterdag de verkeerde beslissing nemen, veegt dat alle eerdere verwezenlijkingen uit. Het zou een een kaakslag zijn voor alle commissies en voor McLaren. De Russische officials weerleggen alle aantijgingen, ze zeggen dat ik een leugenaar ben, vernederen de mensen die uit de biecht klapten en geven het gerecht valse informatie."

"Het IOC en de Spelen beleven een enorme crisis. Er zijn hervormingen nodig. Internationale Sportfederaties zijn het grootste probleem in de strijd tegen doping. Ik ben er zeker van dat ze tientallen dopinggevallen gewoon niet ontdekken of onder de mat vegen. Ze houden er niet van dat hun sport besmeurd wordt en gaan liever niet tot op het bot. Heel wat nationale antidopinginstanties zijn er ook niet echt tuk op om de grote sporthelden van hun land aan te pakken. De dopingcontrole moet daarom uitsluitend in handen komen van het Wereldantidopingagentschap WADA, dat volledig onafhankelijk moet kunnen werken."

Rodchenkov, die nu op een schuiladres in de Verenigde Staten leeft, droeg tijdens het interview een bivakmuts en een donkere bril. Hij vreest voor zijn leven en wil zo weinig mogelijk van zijn nieuwe identiteit prijsgeven. "Was ik in Rusland gebleven, lag ik nu in mijn graf", zegt Rodchenkov stellig. "Uiteraard is mijn leven in gevaar. Zou ik nu terugkeren naar Rusland, zou ik gemarteld worden. In het beste geval steken ze me in een psychiatrische inrichting."

De Russische autoriteiten leggen alle schuld bij Rodchenkov. "Maar zo'n systeem kan ik onmogelijk alleen op poten gezet hebben. Ik volgde orders. Het was teamwerk, gecoördineerd door de Russische staatsdienst. Minister van Sport Vitali Moetko was van alles op de hoogte en hij rapporteerde rechtstreeks aan president Vladimir Poetin. Natuurlijk ontkent die dat. Liegen en de feiten ontkennen is de meest gewone zaak in Rusland." Recent noemde Poetin Rodchenkov nog "een idioot, die niet te vertrouwen is".

Rodchenkov was wel het meesterbrein achter het dopingapparaat. "Ik wil me dan ook excuseren bij alle cleane atleten. Het spijt me dat jullie carrière, jullie erelijst er nu anders uitziet omdat wij systematisch en op grote schaal vals speelden. Ik heb al mijn kennis en ervaring voor de verkeerde doeleinden gebruikt. Daar heb ik oprecht spijt van en het is ook daarom dat ik hier nu zit, opdat iedereen de waarheid zou kennen."

Curler Alexander Krushelnitsky werd in Pyeongchang op het gebruik van meldonium betrapt, maar dat heeft volgens Rodchenkov niets meer te maken met het grootschalige dopinggebruik in Rusland. "Ik zie Krushelnitsky niet als een valsspeler. Volgens mij is hij gewoon heel erg onprofessioneel en heeft hij uit onachtzaamheid een verkeerd pilletje genomen. Ik heb er alles aan gedaan om valsspelers van de Spelen in Pyeongchang te houden en wil graag geloven dat de huidige generatie clean is. Ze zal alleszins cleaner zijn dan de vorige."

"Ik herhaal dat ik spijt heb dat ik zulke verkeerde dingen gedaan heb en zal de antidopingstrijders blijven helpen en informatie blijven verstrekken. Op die manier zal ik toch nog op een goede manier herinnerd worden."