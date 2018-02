Kim Meylemans 14de in skeleton: "Ik heb gevochten tot het laatst" Valerie Hardie in Pyeongchang

17 februari 2018

14u56 0 Winterspelen Geen podium voor Kim Meylemans in het skeleton, zelfs geen toptien. De 21-jarige Limburgse moest genoegen nemen met de veertiende plek en daar was ze toch wat ontgoocheld over: "Daarvoor ben ik niet naar de Winterspelen gekomen."

Het pleit was vrijdag eigenlijk al beslecht. Na twee runs was de kloof op de concurrenten al te groot geworden om de toptien nog te mogen ambiëren. Na de eerste run stond Meylemans al 0.90 seconden in het krijt, na de tweede 1.24, na de derde 1.64 en finaal, na vier afdalingen, was de klok onverbiddelijk: Meylemans was met een totaaltijd van 3:29.70 2.42 seconden trager dan de Britse winnares Yizzy Arnold, die haar olympische titel verlengde, 1.97 trager dan de Duitse wereldkampioene Jacqueline Loelling, die het zilver won en 1.80 trager dan de Britse Laura Deas, die het brons in haar koffer mag steken.

"Dit is niet waarvoor ik naar Pyeongchang ben gekomen," erkende Meylemans, die op het WK van 2017 nog vijfde werd. "Ik had zeker hoger willen eindigen en in dat opzicht is dit resultaat toch teleurstellend. Ik heb het verspeeld na de eerste run - ik kon dat verschil niet meer goedmaken. Maar ik heb daarna het hoofd niet laten hangen of gezegd: 'Fuck it'. Neen, ik heb getoond dat ik mentaal sterk sta."

Klopt, Meylemans verbeterde zich bij elke afdaling. Haar eerste run klokte ze 52.56, de zestiende tijd pas. Haar tweede run was al beter: 52.54 (14de), haar derde ook: 52.34 (13de) en haar vierde en laatste was haar beste: 52.26 (11de). "Er is veel om trots op te zijn. Ik heb gevochten tot het laatst, ook al veranderde dat niet veel aan mijn klassement. Maar het is een opsteker dat ik mijn eerste Spelen zo kon afsluiten."

Zo is het maar. Kim Meylemans is in Zuid-Korea pas aan haar eerste Spelen toe. Ze was met haar 21 lentes de tweede jongste van alle deelneemsters. "Ervaring is niet het enige, want ik heb bewezen dat ik mijn mannetje al kan staan, maar het kan wel een verschil maken. Kijk naar Lizzy: die is al 29. Dat zijn twee Spelen meer."

Twee Britse dames op het podium. Zou er dan toch iets aan zijn van het gerucht dat ze aan hun pak geknoeid hebben, dat hen tijdswinst opbracht? Meylemans is categoriek: "De pakken zijn gekeurd en goedgekeurd. Lizzy is een rolmodel en Laura verdient het ook om op dat podium te staan. Daar lag het zeker niet aan. Wat nu vooral belangrijk is, is dat we de komende vier jaar werk maken van het verbeteren van het materiaal. Zeker in het jaar van de Winterspelen zie je dat iedereen met het beste van het beste rijdt."