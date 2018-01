Kim Jong-un wil Koreaanse relaties verbeteren voor start Winterspelen TLB

12u23

Bron: Belga 0 REUTERS Winterspelen De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea verbeteren voor de start van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, zo maakte hij in zijn nieuwjaarsboodschap bekend.

"De relatie tussen beide landen zit op een dieptepunt. We kunnen dit jaar voor een ommekeer zorgen in onze nationale geschiedenis", zei Kim. Mogelijk stuurt Noord-Korea ook een kleine delegatie atleten naar de Winterspelen bij de zuiderburen.

Daarnaast waarschuwde de Noord-Koreaanse leider wel dat zijn land met kernwapens de volledige Verenigde Staten kan bereiken. En volgens Kim staat de knop om kernwapens te lanceren "nog steeds op mijn bureau". "Dat is geen chantage, maar realiteit", zei Kim volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap in zijn nieuwjaarstoespraak.

