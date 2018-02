Jens Almey valt in halve finale shorttrack: "Baal dat ik niet kon tonen hoe goéd ik was" Ward Pétré eruit in reeksen

Valerie Hardie in Pyeongchang

10 februari 2018

13u11 0 Winterspelen Jens Almey was er het hart van in. De 21-jarige shorttracker voelde zich daarnet goed genoeg om de B-finale te halen op de 1.500m maar zag zijn die hoop in de halve finale in rook opgaan na een ongelukkig contact met de Amerikaan Krueger. Voor Ward Pétre zaten zijn Winterspelen erop in de reeks, na een duw van de Brit Treacey. "Topsport is hard, zeggen ze," snikte Almey.

Het was met een betraand gezicht dat Jens Almey een tiental minuten na zijn halve finale voor de pers verscheen. Hij baalde als een stekker. "Een halfuur geleden was ik nog de gelukkigste mens van de wereld omdat ik de halve finale had bereikt en nu.... In een milliseconde is dat weg." Het moet gezegd: Almey had na zijn reeks wel reden om gelukkig te zijn want zonder een valpartij van drie schaatsers zag het ernaar uit dat zijn olympische debuut er dàn al had opgezeten. "Ik heb het op eigen kracht gered," zo zag de 21-jarige Oost-Vlaming het.

Almey voelde zich zo goed in zijn vel dat hij zijn ambitie na die rit zelfs bijstelde: hij wilde méér dan een halve finale. Waarom zou hij niet in staat zijn de B-finale te bereiken? Het kwam er dan op aan om bij de eerste vier te finishen. Dat lukte hem helaas niet. Na een contact met de Amerikaan Krueger ging Almey onderuit en vloog in de boarding. "Er is ongelooflijk nerveus gereden, veel meer dan ik had gedacht," legde Almey uit. "Ik zag me verplicht om wat meer op te schuiven om op een kwalificatieplek te raken maar ik werd hard afgeblokt. De Amerikaan deed niets verkeerd, ik ook niet, het was gewoon mes tegen mes. En dan ga je op je bek. Ik nam risico's, niets aan te doen. Topsport is hard, zeggen ze."

Waar Almey vooral mee verveeld zat, was dat hij niet kon tonen hoé goed hij wel was. "Ik merkte het gisteren op training al, toen ik mijn snelste rondje ooit reed. Dan weet je gewoon: ik zit in supervorm. Ik ben ontgoocheld dat ik mijn supporters, vrienden en familie de echte Jens niet kon tonen. En nu moet ik weer vier jaar wachten. Ik train om de beste te zijn, ik heb de mentaliteit van een winnaar. Het is niet omdat ik bij de jongsten hier ben, dat ik de lat laag moet leggen." En weg was hij. Nog steeds met tranen in de ogen.

Voor Ward Pétré was zijn debuut nog sneller gedaan. Hij had samen met coach Pieter Gysel wel een passende tactiek uitgetekend maar op het ijs kon hij die niet uitvoeren zoals hij had gehoopt. Met ‘dank’ aan de Brit Ferrell Treacey, die hem halfweg zijn race een duw gaf. Pétré moest inhouden en verloor de aansluiting met de anderen, terwijl Treacey zijn manoeuvre zelf met een val bekocht.

Niet dat Pétré daar gebaat bij was: zijn eerste Winterspelen zaten erop. En daar hield hij toch gemengde gevoelens aan over: “Ik ben wel trots dat ik op de Spelen ben geraakt - had je me op voorhand gevraagd of ik wilde gaan ook al zou ik niet presteren, dan had ik daar onmiddellijk voor getekend - maar tegelijk ben ik toch ontgoocheld. Als je op de Spelen staat, wil je méér. Ik wist ook wat ik moest doen, dat had ik samen met m’n coach overlegd. Rustig beginnen, dan wat opschuiven en rekenen op mijn sprint - ik ben tenslotte een sprinter. Ik had het hoofd ook koel gehouden maar één stomme duw verpeste het voor me. Niets aan te doen, dat hoort bij de sport.”

Voor Pétré een goede les. “Op zo’n Spelen benaderen toppers hun race duidelijk anders. Ze hebben hun plannetje klaar en daar houden ze zich aan. Niemand komt ertussen en wie dat wel doet, zetten ze aan de kant. Naast het ijs kan je wel kameraden zijn maar tijdens de race ben je een nummertje. Iedereen wil die medaille. Dié mentaliteit, die neem ik mee naar huis.”