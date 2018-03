Jeffrey zou nooit kunnen lopen, kregen zijn ouders 8 maanden na de geboorte te horen. Nu skiet hij op de Paralympics Eefje Oomen

15 maart 2018

12u18

Bron: AD 0 Winterspelen Nederlander Jeffrey Stuut zou nooit kunnen lopen, kregen zijn ouders acht maanden na de geboorte van artsen te horen. Daar legden zij zich niet bij neer. En nu skiet Jeffrey op de Paralympische Spelen.

Er zijn van die momenten op de Paralympische Spelen dat je pa en ma Stuut echt wel even weg kan dragen. Als hun zoon die super gelikte piste van het Jeongseon Alpine Center zo ontspannen af slalomt dat zijn spasme nauwelijks opspeelt bijvoorbeeld. En als hij dan nonchalant naar het publiek buigt en zwaait. En even naar zijn familie op de Nederlandse tribune loopt. André: "Dan veeg ik een traan van geluk weg. En Jeffrey beseft ook wel hoe emotioneel het voor ons is. Eerder deze week vroeg hij: 'En, pa, is het alle investeringen waard geweest?'"

