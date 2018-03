Jasper Balcaen wordt vijftiende in slalom Paralympische Winterspelen XC

17 maart 2018

08u58

Bron: Belga 0 Winterspelen Jasper Balcaen is op de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang als vijftiende geëindigd in de slalom (klasse staande mannen). Achteraf had hij gemengde gevoelens.

In de eerste run nam Balcaen weinig risico's om een valpartij te vermijden. Heel wat concurrenten, onder wie titelverdediger Bugaev, vielen immers op de ijspiste of misten op het moeilijke parcours een poortje. Hij zette daarin de zestiende tijd neer.

"Ik ben niet tevreden van mijn eerste run", vertelde de 25-jarige paralympiër uit Maarkedal achteraf. "Ik nam te weinig risico's, door de pijn en omdat ik de finish wilde halen."

In de snellere tweede run kon Balcaen een plaats goedmaken in zijn favoriete discipline. "Mixed feelings: dat vat deze Spelen voor mij perfect samen", stelde hij na afloop. "Ik ben tevreden met mijn positie, maar ook teleurgesteld dat ik mijn kansen niet ten volle heb kunnen verdedigen. Ik kwam voor een top 10, en ik denk echt dat ik die ambitie had kunnen najagen moest ik deze dosis pech niet hebben gekend."

Balcaen viel eerder deze Spelen uit in de supercombiné en moest daarna wegens pijn aan rechterknie en -scheenbeen forfait geven voor de reuzenslalom.

Voor de skiër, sinds zijn geboorte halfzijdig verlamd, waren het zijn tweede Paralympics. In 2014 werd hij in Sotsji 29e op de slalom.

Zondag, op de laatste competitiedag, werken de zussen Eléonor en Chloé Sana de slalom bij de vrouwen af.