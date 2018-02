Japanse snowboardster zag olympische droom uitdraaien in nachtmerrie en kwam daarna aan bak in prostitutie en pornowereld. Nu plant ze een comeback Hans Op de Beeck

18 februari 2018

07u00 1 Winterspelen De Japanse Melo Imai was ooit een groot snowboardtalent, tot de Winterspelen van 2006 in Turijn een abrupt einde aan haar carrière maakten. Om rond te komen, trok ze de prostitutie in en kwam ze ook aan de bak als actrice van softporno. Maar Imai (30) kan de sport niet loslaten en over vier jaar, wanneer de Spelen in Peking zullen plaatsvinden, wil ze er opnieuw staan.

De 17-jarige Amerikaanse snowboardster Chloe Kim zal de geschiedenis ingaan als een van de sterren van Pyeongchang 2018 dankzij haar goud op de halfpipe. Twaalf jaar geleden leek dat ook voor Melo Imai weggelegd. In Turijn kwam ze aan met een gouden droom, die toen snel een nachtmerrie werd. Tijdens een run kwam ze pijnlijk ten val op haar rug (zie het tweede deel van de video hieronder), waarna ze half bewusteloos moest afgevoerd worden. Ze eindigde als 34ste op 34 deelnemers en werd bij haar thuiskomst gebrandmerkt als 'de schande van Japan' en een 'verspilling van belastinggeld'. Imai, recent over die ervaring in de Tokyo Reporter: "Die hele olympische ervaring was verschrikkelijk. Niet alleen de val, maar ook de hele aanloop ernaartoe en de nasleep. Ik had constant schrik om te falen en dat verstikte me."

Imai werd getraind door haar vader Takashi Narita, een volleyballer die met de nationale ploeg als outsider aan de Spelen van 1992 in Barcelona startte maar prijsloos huiswaarts keerde. Toen Imai vijf was, scheidde hij van haar moeder. "Tot mijn zeventiende, controleerde mijn vader met zijn strenge regels m'n hele leven", vervolgt Imai. "Meisjesdingen zoals een rokje dragen of make-up, waren strikt verboden. Ik was jaloers op mijn leeftijdsgenoten voor wie die dingen wel normaal waren. Maar ik kon en zou mijn vader niet teleurstellen en trainde dikwijls van 5 uur 's morgens tot elf uur 's avonds." Niet zonder resultaat: als veertienjarige won ze een junioren-WK. Turijn moest op haar achttiende haar toernooi worden, al beseft ze nu dat ze vooral meedeed om de foute redenen. "Ik deed het niet voor mezelf, maar voor mijn vader. Zijn complimenten waren mijn motivatie. En ik wist dat wanneer ik verloor, hij razend zou zijn."

Het snowboard hing ze aan de haak, maar als single moeder van twee kreeg ze het niet veel later financieel moeilijk. Waarop ze in bars begon te werken als een zogenaamde fuzoku, een schaarsgeklede hostess die wat verder gaat dan alleen het ontvangen van de klanten. Imai: "Ik had het geld nodig. Ik kon zelfs geen trouwcadeau voor een vriendin kopen. Op sommige avonden verdiende ik al snel meer dan 7.000 euro." En van het een kwam het ander: in 2013 bracht Imai een naaktkalender uit en nadien was ze ook twee keer te zien in films van het genre softporno: 'Snow Drop' en 'Snow Out', met duidelijke verwijzingen naar haar verleden als wintersportster.

Toch ging de liefde voor het snowboarden niet helemaal de koelkast in. In die mate dat ze vorig jaar deelnam aan het nationale kampioenschap van Japan. Met amper vier dagen training in de benen, zette ze met een score van 90.75 het nummer twee op ruime afstand. Na dat event sprak ze over een definitieve terugkeer, al zal ze dat combineren met haar werk naast de piste. "Ik let er nu wel op dat ik niet betrokken raak in al te pornografische toestanden", lacht Imai nadat haar carrièrewending in Japan een groot schandaal was. Dromen doet ze nu van Peking 2022. Japan zal haar graag opnieuw verwelkomen: in Zuid-Korea was een negende stek hun beste prestatie in het snowboarden.