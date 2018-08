Italië wil Winterspelen van 2026 organiseren Redactie

01 augustus 2018

21u18

Bron: ANP 0 Winterspelen Het olympisch comité van Italië staat achter het plan van Milaan, Turijn en Cortina d'Ampezzo om gezamenlijk de Olympische Winterspelen van 2026 te organiseren.

Het plan is dat Milaan en Turijn gezamenlijk het ijshockey en schaatsen voor hun rekening nemen en dat Milaan ook het kunstschaatsen en curling organiseert.

Cortina zal gebruikt worden voor het schansspringen, alpineskiën, bobsleeën, skeleton en luge. Ook bergdorpen Bormio, Trento en Livigno zullen worden gebruikt indien de Spelen aan Italië worden toegewezen.

Ook Calgary (Canada), Sapporo (Japan), Stockholm (Zweden) en Erzurum (Turkije) hebben hun interesse laten blijken, maar hebben nog geen officieel bid ingediend. De keuze wordt pas in september van volgend jaar gemaakt.

Het laatste olympische bid van Italië eindigde in een teleurstelling omdat Rome 2024 wegens een gebrek aan steun van de gemeenteraad de kandidatuur moest intrekken.

De Zomerspelen van 2020 worden in Tokio gehouden en in 2024 en 2028 zijn respectievelijk Parijs en Los Angeles gastheer. De volgende Winterspelen, in 2022, vinden in Peking plaats.

Meer over Milaan

Italië

sport

sportevenement

Turijn

sportdiscipline

kunstschaatsen