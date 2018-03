Italië stelt duokandidatuur van Milaan en Turijn voor Winterspelen 2026 voor Redactie

29 maart 2018

Het Italiaans Olympisch Comité (CONI) heeft aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een duokandidatuur van de steden Milaan en Turijn voorgesteld voor de organisatie van de Winterspelen in 2026. Eerder lieten het Zwitserse Sion, het Canadese Calgary, het Zweedse Stockholm, het Japanse Sapporo en het Oostenrijkse Schladming/Graz al hun interesse blijken. In september 2019 wordt de organisatie in Milaan toegewezen. Turijn organiseerde eerder al in 2006 de Winterspelen.