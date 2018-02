IOC-voorzitter Bach bezoekt na Spelen Noord-Korea Redactie

12 februari 2018

09u48

Bron: Belga 0 Winterspelen IOC-voorzitter Thomas Bach bezoekt na de Winterspelen Noord-Korea. De trip maakt onderdeel uit van de deal die het Internationaal Olympisch Comité sloot met Noord- en Zuid-Korea, meldt een bron binnen de Olympische beweging.

De Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang duren tot en met zondag 25 februari en Bachs bezoek vindt daarna plaats. De deelname van het autoritair geregeerde Noord-Korea aan de Spelen wordt gezien als een diplomatiek succes. Beide landen verkeren sinds de Koreaanse oorlog van 1950-1953 formeel nog in staat van oorlog.

Tegen het geïsoleerde Noord-Korea lopen internationale sancties wegens het kernwapenprogramma van het regime in Pyongyang.

84 procent van beschikbare tickets de deur uit

Na het openingsweekend van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang is 84,3 procent van de beschikbare tickets inmiddels verkocht, zo maakte Sung Baik You, woordvoerder van het lokale organisatiecomité (POCOG), bekend.

De organisatoren hadden vooraf een bezettingsgraad van negentig procent vooropgesteld. De ticketverkoop kwam de voorbije maanden echter traag op gang, maar is de laatste weken aan een steile opmars bezig. Drie weken geleden was een derde van de tickets nog te koop. In totaal waren er 1,17 miljoen beschikbare plaatsen voor deze Spelen, die nog tot 25 februari duren.

In tussentijd kreunt Pyeongchang onder de extreme weersomstandigheden, met temperaturen die kunnen zakken tot twintig graden onder het vriespunt en een felle wind, die al gezorgd heeft voor de afgelastingen van de afdaling bij de mannen en de reuzenslalom bij de vrouwen. Die nummers zullen doorgaan op donderdag.

