Noord-Korea trekt met 22 atleten naar Winterspelen LPB

20 januari 2018

15u25

Bron: belga/anp 0 Winterspelen Noord-Korea zal volgende maand deelnemen aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari). Dat is vandaag beslist in een vergadering met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), bestuurders van Noord-Korea en Zuid-Korea en het organisatiecomité van de Spelen.

De Noord-Koreanen zullen 22 atleten afvaardigen in drie verschillende sporten en vijf verschillende disciplines (kunstschaatsen, ijshockey, shorttrack, alpineskiën en langlaufen). IOC-voorzitter Thomas Bach maakte ook nog bekend dat er een gezamenlijk team van Noord- en Zuid-Koreanen zal deelnemen in het ijshockey voor vrouwen. Naast de 22 sporters zal een delegatie van ruim 500 Noord-Koreanen naar het buurland trekken. Dat zullen officials, cheerleaders, artiesten en taekwondoka's, ter demonstratie van die sport, zijn. Noord-Korea en Zuid-Korea zullen verder onder één vlag wandelen tijdens de openingsceremonie op 9 februari.

Bach sprak na afloop zijn dank uit aan de regering van het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong Un. "Dit is een groot moment voor de olympische beweging. De bijeenkomst van vandaag laat zien dat sport altijd bruggen bouwt. De Olympische Spelen in Pyeongchang hebben de deur op een kier gezet voor een vreedzame dialoog tussen Zuid-Korea en Noord-Korea."

De aanwezigheid van Noord-Korea op de Winterspelen is niet ongezien. Pyongyang stuurde voor het eerst een delegatie naar de Spelen van 1964 in Innsbruck. Sindsdien namen de Noord-Koreanen deel aan zeven van de laatste twaalf edities, de laatste keer in Vancouver in 2010. Voor de Spelen in Sotchi, in 2014, kon geen enkele Noord-Koreaanse atleet zich kwalificeren.