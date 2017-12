IOC diskwalificeert elf Russen na Sochi, twee rodelaars moeten zilveren medaille inleveren DMM

19u11

Bron: Begla 0 AFP Winterspelen Het Internationaal Olympisch Comité heeft nog eens de namen van elf Russen uit de uitslagen van de Olympische Winterspelen in Sochi geschrapt. Onder hen twee rodelaars die zilver veroverden.

Albert Demchenko kroonde zich individueel tot olympisch vicekampioen en werd met Tatyana Ivanova ook nog eens tweede bij de gemengde teams. Ook de hockeysters Tatiana Burina en Anna Shchukina werden in navolging van zes van hun teamgenotes gediskwalificeerd, net als de skilopers Nikita Kryukov, Alexander Bessmertnykh en Natalia Mateeva, de bobsleeërs Maxim Belugin en Liudmila Udobkina en de schaatsers Artem Kuznetcov en Ivan Skobrev. Die laatste speelde in Sochi geen rol van betekenis, maar veroverde vier jaar eerder in Vancouver wel zilver en brons op de 10 en 5 kilometer. In 2011 kroonde hij zich tot wereld- en Europees kampioen allround.

De elf zijn voor het leven van deelname aan olympische spelen uitgesloten. Ze werden gesanctioneerd op basis van de bevindingen van de commissie onder leiding van de Zwitser Denis Oswald. Die nam het rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren over dopinggebruik in Rusland onder de loep en startte procedures tegen 46 Russische sporters. 43 van hen werden gediskwalificeerd, slechts drie zaken werden zonder gevolg afgesloten. 22 Russen vechten hun straf aan bij het Internationaal Sporttribubnaal TAS. Het IOC sluit niet uit dat nieuwe elementen nog aanleiding kunnen geven tot meer strafzaken.

Rusland eindigde in Sochi met 33 medailles, waarvan dertien gouden, helemaal bovenaan de medaillespiegel. Het moest inmiddels dertien medailles, waarvan vier gouden, afstaan en tuimelde zo naar de vierde stek, achter Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten.

Meer over Sochi

sport

sportevenement

Rusland

sportdiscipline