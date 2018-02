Iedereen winterolympiër? Hongaarse 'freestylester' doet niet eens één trick in halfpipe en kan zelfs niet goed skiën Hans Op de Beeck

20 februari 2018

12u28 0 Winterspelen Elizabeth Swaney , een 33-jarige Amerikaanse 'freestyle' skister die op de Winterspelen uitkomt voor Hongarije, is na haar dubbele run in de halfpipe een van de meest besproken deelneemsters in Pyeongchang. Ondanks dat ze niet met één trick uitpakte en ook nooit de indruk gaf goed te kunnen skiën.

Het mag niet verwonderen dat Swaney op 24 deelnemers allerlaatste werd. Voor haar twee runs die wel heel erg basic waren -ze pakte alleen uit met een alley-oop voor beginners- kreeg ze 30.00 en 31.40 punten. Zo had ze maar liefst een achterstand van 40 punten op het nummer 12, die zich plaatst voor de finale. Of 13.60 punten achter op het nummer voorlaatst, de Deense Laila Friis-Salling, die tijdens haar twee runs telkens ten val kwam. Het enige waarmee Swaney kon uitpakken, was dat zij wél op de latten bleef staan. En dat is meteen ook de reden waarom ze zich kon kwalificeren voor de Winterspelen. Zo voldeed ze aan het criterium om zich verschillende keren in de top dertig te skiën in Wereldbekermanches: dankzij die voorzichtige en makkelijke runs zonder tricks eindigde ze altijd in de punten. Bovendien kon Swaney, een aan Harvard afgestudeerde werkneemster in Silicon Valley, dankzij haar Hongaarse grootouders uitkomen voor dat land.

Logischerwijs gaat de video hierboven viraal en is hoongelach het deel van Swaney, die pas op haar 25ste begon met skiën en ook al uitkwam voor Venezuela voordat ze in 2016 voor Hongarije koos. Maar zo ziet ze dat zelf helemaal niet. Ze wil net een inspiratiebron zijn voor velen. "Ik heb hier jaren voor gewerkt en me de voorbije jaren fel verbeterd. Elke keer iets hogere en wat meer sprongen." Via een online fundraising kon Swaney, die voor een softwareontwikkelaar werkt, haar olympische droom financieren. "Het is een eer hier tussen al die toppers in het freestyle te staan en ik hoop hiermee anderen te inspireren, vooral de Hongaren. Dat het nooit te laat is om met deze sport te starten en het hoogste niveau te bereiken. Dat er mensen met mij lachen, motiveert me alleen maar. Ik weet wat ik ervoor gedaan heb om hier aanwezig te zijn. Er staan hier wereldwijd maar 24 vrouwen he."

De Canadese topper Cassie Sharpe, die zich als eerste wist te kwalificeren voor de finale na twee knappe runs, is Swaney alvast genegen. "Wie er zoveel tijd en moeite voor over heeft om hier te zijn, verdient het gewoon om deel te nemen."