Homoseksuele olympiërs dagen conservatieve vicepresident Mike Pence uit LVA

10 februari 2018

04u18

Bron: The Hill 0 Winterspelen De Amerikaanse homoseksuele slopestyle-skiër Gus Kenworthy plaatste gisteren een foto op Instagram waarin hij te zien aan de zijde van kunstschaatser Adam Rippon, die eveneens homo is. In het onderschrift, dat de hashtag #TeamUSGay" bevat, daagt Kenworthy de oerconservatieve vicepresident Mike Pence uit, die de Amerikaanse delegatie leidt.

"Ik ben zo ontzettend trots de LGBTQ-gemeenschap te vertegenwoordigen samen met deze ongelooflijke gast. Eat your heart out, Pence! (Pak aan, Pence!)"

Mike Pence staat erom bekend er oerconservatieve waarden op na te houden. Zo is hij tegen abortus en het homohuwelijk en heeft zich ooit laten ontvallen dat hij onderzoeksgeld voor AIDS liever wil investeren in "bekeringsprogramma’s" voor homo’s.

Precies om die reden liet Kenworthy begin deze maand ook weten dat hij Pence "een vreemde keuze" vond om de Amerikaanse delegatie te leiden. "Iemand die de LGBTQ-gemeenschap al frontaal heeft aangevallen en deel uitmaakt van een kabinet dat in het algemeen tegen ons is en dingen doet om ons tegen te werken, lijkt niet geschikt voor deze rol", zei Kenworthy.

Adam Rippon en Gus Kenworthy zijn de eerste twee openlijke homoseksuele Amerikaanse atleten die naar de Winterspelen gaan. Kenworthy deed ook al mee aan de Spelen in Sotsji in 2014 waar hij een zilveren medaille won, maar dat was voor zijn outing. "Ik ben nooit echt trots geweest op mijn sportieve prestatie in Sotsji omdat ik niet open kon zijn over wie ik was", zei de inmiddels 26-jarige skiër toen hij zich in 2015 outte.

The #OpeningCeremony is a wrap and the 2018 Winter Olympic Gaymes are officially under way! I feel incredibly honored to be here in Korea competing for the US and I'm so proud to be representing the LGBTQ community alongside this amazing guy! Eat your heart out, Pence. #TeamUSA #TeamUSGay 🇺🇲🏳️‍🌈 Een foto die is geplaatst door null (@guskenworthy) op 09 feb 2018 om 16:29 CET