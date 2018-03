Historische medaillewinnares Eléonor Sana krijgt feestelijk ontvangst: "Ik besef het nog steeds niet helemaal" Redactie

20 maart 2018

12u47

Bron: Belga 0 Winterspelen De Belgische paralympische delegatie van de Winterspelen in Pyeongchang heeft een feestelijke ontvangst gekregen in Brussel. Het meeste aandacht ging in de gebouwen van ENGIE, partner van het Belgian Paralympic Committee, naar Eléonor Sana.

De 24-jarige slechtziende skiester won, gegidst door haar zus Chloé, brons in de afdaling. Ze zorgde zo voor het tweede eremetaal ooit voor België op de Paralympische Winterspelen. Willy Mercier ging haar in 1994 voor. Hij won in Lillehammer zilver op de Super-G.

Het is inmiddels al tien dagen geleden dat Sana haar medaille pakte in Zuid-Korea. Toch is het besef van wat ze heeft neergezet nog niet helemaal doorgedrongen. "Eerlijk gezegd besef ik het nog niet helemaal. Maar ik stel vast dat mijn medaille blijkbaar heel veel mensen gelukkig maakt. Dat stemt mij dan weer heel gelukkig", vertelde ze.

Ook Jasper Balcaen tevreden

Deze Paralympics zijn voor Eléonor Sana geen eindpunt. Ze zal haar carrière quasi zeker verderzetten, maar dan wel zonder zus Chloé. Die had vier jaar geleden, bij de start van het avontuur, immers al aangegeven dat ze er nu mee zou stoppen. "Ik heb even getwijfeld toen we na die memorabele afdaling derde werden", geeft Chloé toe. "Maar daarna heb ik al snel beslist dat ik bij mijn oorspronkelijke idee zou blijven. Ik heb geen spijt. Ik had een einddatum afgesproken en die moet ik nu respecteren. Ik wil mijn zus bedanken voor al het moois wat ze mij de voorbije vier jaar heeft geschonken. Zoals gehoopt is het geëindigd met een hoogtepunt in Pyeongchang." Als opvolger voor Chloé is Marine Antoine in beeld. Zij zit zonder partner sinds het afscheid van Marie-Morgane Dessart en de twee trainden al samen.

Jasper Balcaen, de tweede Belgische atleet op de Paralympics, werd in Korea vijftiende in de slalom nadat hij in de Super-G was uitgevallen en door een blessure forfait moest geven voor de reuzenslalom. "Ginder had ik eerder gemengde gevoelens maar nu mag ik, rekening houdend met de omstandigheden, heel tevreden zijn over mijn prestatie", zegt hij. "Ik weet dat ik zonder de tegenslag die ik heb gekend zeker in de top tien zou zijn geëindigd."