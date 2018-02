Hier mist u niets van de Winterspelen: Oranje boven op 3.000m schaatsen, Belg Almey met tranen in ogen na val YP en MH

"Had superdag maar kon het niet tonen", zegt geëmotioneerde Almey

Met tranen in de ogen stapte Jens Almey de mixed zone van de Gangneung Ice Arena binnen. Kort daarvoor was de shorttracker in de halve finale van de 1.500 meter ten val gekomen.

"Het ging vandaag supergoed. In de voorronde had ik wat geluk dat ik door die valpartij heel weinig energie moest verspelen om mij te plaatsen voor de halve finale. Gisteren reed ik op training de snelste ronde uit mijn leven, wat erop wijst dat ik echt in topvorm was. Vandaag had ik echt een superdag, maar ik baal ervan dat ik dat niet heb kunnen tonen."

Almey smakte in zijn halve finale vijf ronden voor het einde tegen het ijs na een ongelukkig contact met een tegenstander voor hem. Hij schoof door tegen de vangmatten en mocht meteen de handdoek gooien.

"We tikten mes tegen mes. Zoiets gebeurt en is niemands fout", benadrukte de 21-jarige Almey. "Er zat vandaag zeker een B-finale in. Als sporter is het balen als je niet kan tonen hoe goed je bent. Het doet verschrikkelijk pijn dat ik er op zo'n lullige manier uitga. Ik weet dat ik vandaag gewoon heel goed was. Het is doodjammer dat ik het niet aan mijn supporters, familie en vrienden heb kunnen tonen. Ik wilde de echte Jens laten zien. Nu moet ik nog vier jaar wachten."

Almey omschrijft zichzelf als iemand met een sterke winnaarsmentaliteit die zichzelf veel druk oplegt. "Ik train om bij de besten horen, heb een echte winnaarsmentaliteit. Ik ben nog jong maar daarom hoef ik mijn lat niet lager te leggen. Ik push mezelf heel hard, leg mezelf veel druk op. Het is balen dat ik mezelf vandaag wat teleurstel. Topsport is hard."

Shorttrack levert eerste goud voor Zuid-Korea op

Lim Hyojun heeft Zuid-Korea een eerste gouden medaille bezorgd op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

De Zuid-Koreaan won de finale van de 1.500 meter in de shorttrack bij de mannen in 2:10.485, een nieuw olympisch record. Het zilver was voor Sjinkie Knegt, die voor de tweede keer in zijn loopbaan een olympische medaille behaalde. De Nederlandse shorttracker behaalde vier jaar geleden op de Spelen van Sotsji brons op de 1.000 meter. Het brons ging naar de Rus Semen Elistratov, die onder neutrale vlag deelneemt.

Eerder op zaterdag sneuvelde onze landgenoot Jens Almey in de halve finales van de 1.500 meter na een valpartij; Ward Pétré ging er al in de reeksen uit.

Volledig Nederlands podium op 3.000m schaatsen

De eerste schaatsrace op de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang heeft een volledig Nederlands podium opgeleverd. Tot ieders verrassing was het goud op de 3.000 meter voor de 28-jarige Carlijn Achtereekte, die als vroege rijdster een tijd van 3:59.21 neerzette waaraan niemand daarna nog kon tippen.

Ireen Wüst moest als titelverdedigster genoegen nemen met zilver (3:59.29). Het brons was voor haar ploeggenote Antoinette de Jong (4:00.02).

Laura Dahlmeier schenkt Duitsland eerste goud in Pyeongchang

Laura Dahlmeier heeft olympisch goud veroverd in de 7,5 kilometer sprint in het biatlon bij de vrouwen op de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

De 24-jarige uit Garmisch-Partenkirchen bleef foutloos bij het schieten en haalde het met een voorsprong van 24.2 op de Noorse Marte Olsbu. Het brons ging naar de Tsjechische Veronika Vitkova, die 25.8 na de winnares over de streep kwam in Alpensia. Voor Duitsland is het de eerste gouden medaille op deze Spelen en ook voor Dahlmeier is de nul van de tabellen. De Duitse had al zeven wereldtitels op haar palmares staan en kan daar nu een olympische titel aan toevoegen.

Olympisch record in 500m shorttrack bij de vrouwen sneuvelt reeds in reeksen

De Zuid-Koreaanse Choi Minjeong heeft zich met een olympisch record geplaatst voor de kwartfinales van de 500 meter shorttrack bij de vrouwen. In de Gangneung Ice Arena zette de Zuid-Koreaanse voor eigen publiek in de achtste en tevens laatste reeks 42.870 op de tabellen en daarmee deed ze beter dan de 42.872 die de Britse Elise Christie eerder op de dag liet noteren in de vierde reeks. Daarmee veegde ze het oude record van Wang Meng van de tabellen. De Chinese liet in februari 2010 in het Canadese Vancouver 42.985 noteren. Met een tijd van 42.335 op de snelle baan in het Amerikaanse Salt Lake City heeft de 27-jarige Christie sinds november 2016 het wereldrecord in handen.

Shorttracker Jens Almey naar halve finales 1.500m, Ward Petré uitgeschakeld

Jens Almey heeft zich geplaatst voor de halve finales in de 1.500 meter van de shorttrack. Almey eindigde in de Gangneung Ice Arena in de tweede reeks op de tweede plaats, de top drie stootte door naar de halve finales. Voor Ward Petré zijn de Spelen afgelopen na een vijfde stek in de eerste reeks.

HIER meer daarover!

Felle wind bedreigt afdaling

De laatste training kon zoals gepland doorgaan, maar de felle wind bedreigt nog steeds de afdaling bij de mannen die morgen om 11 uur (plaatselijke tijd) op het programma staat. De weersverwachting voor zondag ziet er dan ook niet al te best uit: windstoten tot 72 km/u bij een temperatuur tot zes graden onder het vriespunt. Er wordt zondag dan ook gewacht tot een uur voor de start om te beslissen of de afdaling al dan niet kan doorgaan. Afhankelijk van de omstandigheden kan er beslist worden om de wedstrijd voor een bepaalde tijd uit te stellen of ze op een andere dag te laten doorgaan.

Kim Vanreusel skiet vijf nummers want ze wil nog niet kiezen

Kim Vanreusel staat in Pyeongchang voor haar eerste olympische deelname. De skiester is ingeschreven voor liefst vijf disciplines, maar die volle kalender schrikt haar allerminst af. "Het is een bomvol programma, maar ik zie het zeker zitten", zegt de 20-jarige Antwerpse, die maandag (12 februari) aan haar Spelen begint met de reuzenslalom. Daarna volgen nog de slalom (14/2), super-g (17/2), afdaling (21/2) en combiné (23/2).

"Ik ben nog jong en ik wil mij nog niet specialiseren in één nummer. De snelheidsnummers helpen mij bijvoorbeeld voor de slalom. Het is allemaal ervaring die ik meeneem. Als ik hier genoeg rust op momenten dat ik kan, op tijd ga slapen en zorg draag voor mijn recuperatie, dan zal het wel lukken. Ik ben het trouwens gewoon om veel wedstrijden te skiën. In een seizoen doen wij dat wel vaker. Het komt goed."

Dat Vanreusel nu al, op haar twintigste, kan deelnemen aan de Spelen, vindt ze "heel speciaal". "Ik weet dat het een droom is voor heel mensen. Ik ben ook heel blij hier te zijn. Anderzijds is het vooral zaak om ervaring op te doen, met het oog op wat binnen vier en acht jaar volgt. Twintig is echt jong voor een skiester."

Vanreusel heeft er al vier trainingsdagen opzitten op de Koreaanse piste. "Die zijn goed verlopen. De piste is hard en agressief. Dat ligt mij wel. Als ik een resultaat kan neerzetten, zal ik blij zijn. Ik ga er honderd procent voor. Is het minder goed, dan hoop ik te leren uit mijn fouten."

Stef Vandeweyer (18) betaalt leergeld

Stef Vandeweyer heeft niet kunnen verrassen in de kwalificaties van de slopestyle. De youngster werd in zijn kwalificatiegroep na twee valpartijen zeventiende, ruim onvoldoende voor een finaleplaats.

"De trainingen waren goed verlopen, maar tijdens de runs heb ik wat tegenslag gehad. Twee keer ben ik gevallen", vertelde hij na zijn wedstrijden in het Bokwang Snow Park. "In de eerste run had ik een slechte landing na de tweede jump. Daardoor had ik te weinig snelheid om de laatste jump te halen. In de tweede run had ik wat tegenslag met tegenwind bij mijn tweede en derde jump, waardoor ik niet kon afwerken wat ik in gedachten had."

Vandeweyer is met zijn achttien lentes de benjamin van Team Belgium. Hij had vooraf verklaard dat Pyeongchang vooral een leerschool zou worden. "Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ik weet nu hoe het voelt om aan Olympische Spelen deel te nemen. Natuurlijk ben ik wel wat ontgoocheld dat ik niet mijn beste prestatie heb geleverd."

Over anderhalve week staat de big air op het programma. "Ik kijk er erg naar uit. Ik heb er veel voor getraind en het is in principe een discipline die mij iets beter moet liggen omdat ik een goeie sprong heb. Ik ga er met vertrouwen naar toe."

Zweedse Charlotte Kalla pakt eerste gouden medaille in Pyeongchang

De Zweedse Charlotte Kalla heeft de eerste gouden medaille veroverd. In het skilopen bij de vrouwen haalde ze het in de skiatlon, in een combinatie van 7,5 kilometer klassieke stijl en 7,5 kilometer vrije stijl. Kalla, die haar beslissende demarrage in de laatste ronde plaatste, had aan de meet een voorsprong van 7,8 seconden op de Noorse titelverdedigster Marit Björgen, die deze keer vrede moest nemen met zilver. De Finse Krista Parmakoski kwam 10.1 seconden na de winnares over de eindstreep in Alpensia en eigende zich zo het brons toe.

Voor de dertigjarige Kalla is het haar derde olympische goud in haar carrière. In Vancouver pakte ze in 2010 goud in de 10 kilometer, in Sochi volgde vier jaar geleden de overwinning in de 4x5km aflossing.

Kriechmayr is de snelste tijdens laatste training afdaling

Vincent Kriechmayer heeft vandaag de beste tijd laten optekenen tijdens de laatste training afdaling. De Oostenrijkse skiër kan dus met vertrouwen toeleven naar de race van zondag.

In tegenstelling to zaterdag, toen de start door de hevige wind was verlaagd naar de hoogte van de super-G, kon deze maal wel vanaf de top van de piste van Jeongson naar beneden geskied worden. Kriechmayr was de snelste in 1:40.76, gevolgd door de Noren Kjetil Jansrud (1:40.88) en Aksel Lund Svindal (1:41.11). Wereldbekerleider in de afdaling, de Zwitser Beat Feuz, werd pas 45e in 1:43.95.

De afdaling bij de mannen is morgen om 3u00 Belgische tijd de eerste afspraak in het olympisch skiën.

Mikaela Shiffrin lijkt dipje te boven en voelt zich klaar om te schitteren

Wereldbekerleidster Mikaela Shiffrin heeft laten weten voor honderd procent klaar te zijn voor haar olympisch avontuur in Pyeongchang. De 22-jarige Amerikaanse kende een recente dip in haar prestaties, maar zette nadien een stap achteruit om er straks twee voorwaarts te kunnen zetten.

In haar laatste slalom voor de Spelen, eind januari in het Zwitserse Lenzerheide, verraste Shiffrin in negatieve zin door een paaltje te missen. Ze stond zo voor de vijfde race op rij niet op het podium.

"In Lenzerheide werd het me helemaal duidelijk dat ik een stapje terug moest zetten", opende de Amerikaanse tegenover de verzamelde pers in Pyeongchang. "Sindsdien heb ik veel gerust en hier een beetje getraind. Ik voel me nu opnieuw veel beter en kan niet wachten op mijn race. Ik hou van de omstandigheden hier. Het gaat heel leuk worden."

Shiffrin begint maandag aan haar Spelen met de reuzenslalom. Haar specialiteit, de slalom, staat woensdag op het programma. De Amerikaanse skiester won goud op de slalom op de Winterspelen in Sotsji in 2014. Ze is in die discipline ook drievoudig wereldkampioene (2013, 2015 en 2017).

Shiffrin deelde ook nog mee dat ze twijfelde over haar deelname aan de snelheidsproeven afdaling en super-G. "Ik zou het liefst zoveel mogelijk racen", zei ze. "Maar ik weet nog niet of ik voldoende energie voor die proeven ga hebben."