Hier mist u niets van de Winterspelen: Biatleten Michael Rösch en Florent Claude plaatsen zich voor achtervolging Redactie

11 februari 2018

11u59

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Winterspelen In Pyeongchang staat de de tweede dag van de Olympische Winterspelen op het programma. Ook vandaag komen alweer enkele landgenoten in actie, kunnen zij België medailles schenken? En wat met de vedetten in andere sporten? Op deze pagina mist u niets van de actie op de Winterspelen!

Michael Rösch had door de koude moeite om adem te halen

Biatleet Michael Rösch eindigde als 38e in de 10 km sprint op de Winterspelen in Pyeongchang. De genaturaliseerde Duitser plaatste zich daarmee voor de individuele achtervolging, maar echt gelukkig klonk hij niet achteraf.

"Ik begon heel goed aan mijn race. Ik zat in de eerste ronde in het spoor van Arnd Peiffer (die goud won, red). Ik probeerde daarna rustig te blijven, maar door de wind was het erg lastig om te schieten. Jammer genoeg maakte ik twee fouten in het rechtopstaand schieten", legde hij uit. "Ik ben een beetje ontgoocheld, maar ik laat toch ook 35 concurrenten achter mij."

De omstandigheden waarin de biatleten zondagavond aan de slag moesten, waren erg lastig. Een gevoelstemperatuur diep onder nul en een snijdende wind speelden heel wat deelnemers parten, ook Rösch. "Door de koude had ik het erg lastig om diep adem te halen. Ik had gelukkig geen last van koude handen of voeten. Maar de omstandigheden waren moeilijk."

Rösch, in 2006 met Duitsland olympisch kampioen aflossing, had een plek bij de eerste zestig nodig om zich te kwalificeren voor de 12,5 km achtervolging van maandag. Hij start daarin naast Florent Claude, die 55e werd.

Onze landgenoten Michael Rösch en Florent Claude zijn respectievelijk op de 38e en 55e plaats geëindigd in de tien kilometer sprint in het biatlon bij de mannen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Het duo plaatste zich daarmee voor de achtervolging, die maandagmiddag (vanaf 13u Belgische tijd) op het programma staat. Enkel de top zestig krijgt daarin startrecht.

In het ijskoude Alpensia Biathlon Centre liet Rösch na twee missers bij het schieten 25:09.4 noteren, Florent Claude kwam in 25:43.7 over de streep na drie missers. Het goud ging naar de dertigjarige Duitser Arnd Peiffer, die foutloos bleef en na 23:38.8 de finishlijn overschreed. Hij bezorgde zijn land zo een derde gouden medaille in Pyeongchang. De Tsjech Michal Krcmar bleef eveneens foutloos, maar moest in 23:43.2 vrede nemen met zilver. Het brons was voor de Italiaan Dominik Windisch.

De Franse topfavoriet Martin Fourcade kwam niet verder dan de achtste plaats, de Noor Johannes Thinges Bö liet het helemaal afweten met een 31e plaats in de sport die meer dan een decennium gedomineerd werd door zijn landgenoot Ole Einar Björndalen, inmiddels met pensioen. In totaal verschenen er 87 biatleten aan de start.

De 26-jarige Claude en de 34-jarige Rösch schreven toch Belgische geschiedenis, want zij zijn de eerste Belgische biatleten ooit op de Winterspelen. Claude en Rösch verwierven de voorbije jaren de Belgische nationaliteit. Rösch behaalde met de Duitse aflossingsploeg goud op de 4x7,5 km tijdens de Spelen van 2006 in Turijn. Claude kwam in de jeugd uit voor Frankrijk.

Amerikaan Redmond Gerard op een na jongste olympische winterkampioen ooit

Redmond Gerard pakte eerder vandaag verrassend goud in de slopestylecompetitie van het snowboarden op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

De Amerikaan verzamelde 87.16 punten en hield zo onder meer regerend wereldkampioen Seppe Smits achter zich. Onze landgenoot bleef met een run van 69.03 onder de verwachtingen en kwam er niet verder mee dan een tiende plaats op zijn tweede Spelen. Binnenkort krijgt Smits nog wel een herkansing in de Big Air, in Pyeongchang voor de eerste keer op het olympische programma.

Met zijn 17 jaar en 222 dagen is Gerard de op een na jongste olympische winterkampioen aller tijden geworden, enkel de Fin Toni Nieminen gaat hem voor in de ranglijst. In 1992 veroverde hij goud op de grote schans, amper 16 jaar en 261 dagen oud. De jongste olympische winterkampioene ooit is de Amerikaanse Tara Lipinski, die in 1998 in Nagano goud pakte in het schaatsen. Zij was toen 15 jaar en 255 dagen oud. Gerard is bovendien de eerste olympische winterkampioen die na 1 januari 2000 geboren is.

Mathias Vosté start ook op schaatsmijl

Mathias Vosté heeft de 1.500 meter toegevoegd aan zijn programma voor zijn eerste Olympische Winterspelen, zo werd vandaag bevestigd.

De 23-jarige Vosté, specialist op de korte afstanden, kreeg eerder al startrecht op de 500 (19 februari) en 1.000 meter (23 februari). Door een afzegging op de schaatsmijl kwam er een plaats vrij in de 1.500 meter en als eerste reserve ging die naar hem. Daardoor moet hij wel dinsdag (13 februari) al aan de bak in de Gangneung Oval, naast onder meer Bart Swings. De 26-jarige Leuvenaar opende zondag zijn Spelen met een zesde plaats in de 5.000 meter.

Kramer: "Heel even genieten"

Sven Kramer nieuwe nummer een in medaillestand schaatsen

Met zijn gouden medaille op de 5.000 meter is de Nederlander Sven Kramer de meest gelauwerde olympiër aller tijden geworden in het schaatsen. De 31-jarige Fries behaalde in Gangneung zijn achtste plak. Daarmee is hij de Fin Clas Thunberg en de Noor Ivar Ballangrud definitief voorbij. Kramer kan zijn olympische verzameling van eremetaal de komende weken in Zuid-Korea nog uitbreiden met podiumplekken op de 10.000 meter, de ploegachtervolging en de massastart.

Kramer werd bovendien de eerste schaatser die drie keer op rij dezelfde afstand wint op de Olympische Spelen. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niets doet", zei de Friese schaatser, die op de 5.000 meter opnieuw een klasse apart was. "De kracht zit 'm in de vlakke rondjes. Heel hard 29'ers rijden. Dat is het voordeel van in een van de laatste ritten zitten. Dan weet je dat 29 gemiddeld genoeg is."

Hoe ervaren Kramer ook is, het blijft lastig om aan de verwachtingen te voldoen, vertelde hij. "Alles eromheen maakt het veel moeilijker. Die twaalf rondjes, ach, als ik dat nog niet kon. Maar het zijn toch weer die verdomde Olympische Spelen", probeerde hij de spanning rond zijn race uit te leggen. "De grootste druk komt misschien wel uit mezelf. Ik wil nu even genieten, met vrienden en familie en dan terug naar het olympisch dorp." Er wachten hem nog enkele uitdagingen, onder andere de 10 kilometer, de afstand die hij op de Spelen nog nooit won.

Bart Swings voegt 10.000m aan olympisch programma toe

Bart Swings komt donderdag (15 februari, start om 12 uur Belgische tijd) ook in actie op de 10.000 meter op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, zo bevestigde zijn coach Jelle Spruyt.

De 26-jarige Leuvenaar stond eerste reserve, maar omdat Nieuw-Zeeland zich terugtrok, kwam er een plaats vrij. Vier jaar geleden eindigde hij in die discipline op de vijfde plaats in Sotsji en ook deze keer maakt hij kans op een goed klassement. Swings liet zondag in de vijf kilometer amper verval optekenen en laat net dat in de 10.000 meter doorslaggevend zijn.

Eerst is er dinsdag nog de 1.500 meter, zijn Spelen sluit hij af op de massastart. Die laatste discipline staat voor de eerste keer op het olympische programma.

Kramer pakt goud, Swings zesde

Sven Kramer kroont zich tot olympisch kampioen op de 5.000 meter. De Nederlandse schaatslegende zette een olympisch record op de tabellen (6'09"76) en pakt zijn derde opeenvolgende olympische titel op de afstand. Kramer was 1.85 sneller dan de tot Canadees genaturaliseerde Nederlander Ted-Jan Bloemen, die tevens het wereldrecord op deze afstand in handen heeft. Het brons ging naar de Noor Sverre Lund Pedersen. Bart Swings prijkte lange tijd op de tweede plaats, maar onze landgenoot viel uiteindelijk terug naar de zesde stek. Swings houdt dus wel een olympisch diploma over aan de 5.000 meter.

Kramer doet het: olympisch record op 5.000 meter!

Sven Kramer maakt de verwachtingen op de 5.000 meter helemaal waar. De Nederlandse schaatslegende knalt naar een olympisch record en is bijna zeker van het goud. Er komen nog twee concurrenten in actie en dat is ook goed nieuws voor Bart Swings. De Belg is voorlopig zesde en kan dus niet meer uit de top-8 vallen. Het olympisch diploma is dus binnen.

Swings (die ook 10.000 meter zal rijden) voorlopig vijfde op 5.000 meter

Intussen is Bart Swings, die ook de 10.000 meter zal rijden na een afzegging van een Nieuw-Zeelander, drie plaatsen gezakt in de rangschikking van de 5.000 meter. Eerst dook de Nieuw-Zeelander Peter Michael (6'14"07) onder de tijd van onze landgenoot en meteen daarna deden ook de Canadees Ted-Jan Bloemen en de Noor Sverre Lunde Pedersen dat na een waar spektakelstuk. Het duo leek op exact hetzelfde moment over de aankomst te komen, maar uiteindelijk deed Bloemen toch twee duizendsten van een seconde sneller. Hun tijden: 6'11"616 en 6'11"618.

Noorse mannen domineren skiatlon

De skiatlon bij de mannen heeft een volledig Noors podium opgeleverd op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. In een wedstrijd over 15 kilometer klassieke en 15 kilometer vrije stijl was het goud voor Simen Hegstad Krueger, ondanks een valpartij in het begin van de race. Aan de streep in Alpensia had hij een voorsprong van acht seconden op zijn landgenoot Martin Johnsrud Sundby. Het brons was voor Hans Christer Holund. Sundby pakte in Sotsji 2014 al brons op de skiatlon. Titelverdediger Dario Cologna moest deze keer vrede nemen met de zesde plaats.

Swing voorlopig tweede op de 5.000 meter

Bart Swings heeft voorlopig de tweede tijd neergezet op de 5.000 meter. Hij nam het op tegen de Zuid-Koreaan Lee Seung-Hoon en leek die ook lange tijd af te houden. Swings begon goed en zette na drie kilometer zelfs de snelste tijd van alle deelnemers neer. Daarna moest Swings de teugels wat later vieren en Lee ging in de laatste ronde toch nog over onze landgenoot. Uiteindelijk klokte Swings af op 6'14"57, voorlopig de tweede tijd. Na de dweilpauze komen nog twaalf schaatsers in actie.

Canada leidt halfweg teamevent kunstschaatsen

Canada staat aan de leiding halfweg het teamevent kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, voor Rusland (onder olympische vlag) en de Verenigde Staten. Enkel de beste vijf landen plaatsten zich voor het tweede gedeelte van de competitie en de vrije programma's.

Canada staat op kop met 35 punten. Rusland onder olympische vlag volgt met 31 punten. Daarna volgen de VS (29), Japan en Italië (elk 26).

De korte kür bij de vrouwen werd gedomineerd door de tweevoudige regerende wereldkampioene Evgenia Medvedeva uit Rusland. Ze kreeg een score van 81,06 punten. De Italiaanse Carolina Kostner werd tweede met 75,10 punten, voor de Canadese Osmond (71,38).

De competitie wordt later vandaag voortgezet met het eerste vrije programma, de vrije kür voor paren. De drie andere nummers staan maandag op het programma.

Florent Claude krijgt startnummer 29 in 10km sprint, Michael Rösch vertrekt als 39e

Biatleet Florent Claude vertrekt zondag met startnummer 29 als eerste van de twee Belgische biatleten in de 10km sprint op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Michael Rösch start als 39e. De 10km sprint begint om 12u15 Belgische tijd.

De Noor Johannes Thingnes Bö en de Fransman Martin Fourcade, de twee topfavorieten, kregen respectievelijk startnummers 20 en 54. Tomifei Lapshin, een tot Zuid-Koreaan genaturaliseerde Rus, bijt de spits af. In totaal nemen 87 biatleten aan de 10 kilometer deel.

Met de 26-jarige Claude en de 34-jarige Rösch wordt België voor het eerst vertegenwoordigd in het biatlon op de Olympische Winterspelen. Claude en Rösch verwierven de voorbije jaren de Belgische nationaliteit. Rösch behaalde met de Duitse aflossingsploeg goud op de 4x7,5 km tijdens de Spelen van 2006 in Turijn. Claude kwam in de jeugd uit voor Frankrijk.

Smits wordt tiende in slopestyle, 17-jarige sensatie wint

Snowboarder Seppe Smits is er zondag op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang niet in geslaagd een medaille te veroveren in de slopestylecompetitie. In de finale eindigde hij op de tiende plaats.

De 26-jarige Smits, de regerende wereldkampioen in de slopestyle, kreeg voor zijn beste run - de tweede - een waardering van 69.03 punten. Dat was onvoldoende voor een olympisch diploma. De Belgische vlaggendrager liet verder runs van 31.11 en 66.18 punten optekenen.

De beste score werd neergezet door de amper 17-jarige Amerikaan Redmond Gerard met 87.16 punten, goed voor de gouden medaille. De Canadees Max Parrot (86.00 ptn) pakte het zilver. Zijn landgenoot Mark McMorris, vier jaar geleden ook al goed voor brons op de Spelen in Sotsji, vervolledigde het podium met 85.20 punten. McMorris kwam begin vorig jaar nog zwaar ten val, met onder meer een gebroken kaak, arm, bekken, gescheurde milt en klaplong als gevolg.

Slopestylekwalificaties snowboardsters geannuleerd door windstoten

Door hevige wind in het Phoenix Snow Park worden de slopestylekwalificaties voor de snowboardsters geannuleerd op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Dat hebben de organisatoren meegedeeld.

Oorspronkelijk zouden de deelneemsters hun eerste run zondag afleggen vanaf 5u30 Belgische tijd. De start werd eerst verlegd naar 6u, maar uiteindelijk besliste men de kwalificaties te annuleren. Alle snowboardsters zullen maandag vanaf 2u in de finale aantreden. Daarin krijgt elke deelneemster twee runs.

Eerder op de dag werd de slopestylefinale bij de mannen afgewerkt. Seppe Smits werd daarin tiende. Na afloop wees de snowboarder uit Westmalle naar de moeilijke weersomstandigheden.

De afdaling bij de skiërs, oorspronkelijk op zondag voorzien, werd dan weer tot donderdag uitgesteld door een te felle wind in het Jeongseon Alpine Centre.

Skiester Viktoria Rebensburg is bezig aan laatste Winterspelen

Viktoria Rebensburg is in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang voor het laatst te bewonderen op de Winterspelen. In Peking 2022 zal Duitslands beste skiester er niet meer bij zijn. "De Olympische Spelen zijn er maar om de vier jaar. Dit zijn mijn laatste Spelen", verklaart ze in een interview met de Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. De 28-jarige Rebensburg is maandag één van de favorieten voor de gouden medaille in de reuzenslalom. Nadien plant ze nog deel te nemen aan de super-G en de afdaling.

"Vanzelfsprekend is dit iets bijzonder. En toch, uiteindelijk is het ook maar een wedstrijd. Er is een start en een finish en daartussen een helling, die moet je zo snel mogelijk afdalen", laat Rebensburg optekenen.

Rebensburg kan in Pyeongchang haar derde olympische medaille winnen. In 2010 behaalde ze goud op de reuzenslalom in Vancouver. Vier jaar geleden in Sotsji moest ze in die discipline tevreden zijn met brons.