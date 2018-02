Hier mist u niets van de Winterspelen: Afscheid van een grootheid, 17-jarige sensatie wint slopestyle Redactie

11 februari 2018

08u37

Bron: Belga 0 Winterspelen In Pyeongchang staat de de tweede dag van de Olympische Winterspelen op het programma. Ook vandaag komen alweer enkele landgenoten in actie, kunnen zij België medailles schenken? En wat met de vedetten in andere sporten? Op deze pagina mist u niets van de actie op de Winterspelen!

Canada leidt halfweg teamevent kunstschaatsen

Canada staat aan de leiding halfweg het teamevent kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, voor Rusland (onder olympische vlag) en de Verenigde Staten. Enkel de beste vijf landen plaatsten zich voor het tweede gedeelte van de competitie en de vrije programma's.

Canada staat op kop met 35 punten. Rusland onder olympische vlag volgt met 31 punten. Daarna volgen de VS (29), Japan en Italië (elk 26).

De korte kür bij de vrouwen werd gedomineerd door de tweevoudige regerende wereldkampioene Evgenia Medvedeva uit Rusland. Ze kreeg een score van 81,06 punten. De Italiaanse Carolina Kostner werd tweede met 75,10 punten, voor de Canadese Osmond (71,38).

De competitie wordt later vandaag voortgezet met het eerste vrije programma, de vrije kür voor paren. De drie andere nummers staan maandag op het programma.

Florent Claude krijgt startnummer 29 in 10km sprint, Michael Rösch vertrekt als 39e

Biatleet Florent Claude vertrekt zondag met startnummer 29 als eerste van de twee Belgische biatleten in de 10km sprint op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Michael Rösch start als 39e. De 10km sprint begint om 12u15 Belgische tijd.

De Noor Johannes Thingnes Bö en de Fransman Martin Fourcade, de twee topfavorieten, kregen respectievelijk startnummers 20 en 54. Tomifei Lapshin, een tot Zuid-Koreaan genaturaliseerde Rus, bijt de spits af. In totaal nemen 87 biatleten aan de 10 kilometer deel.

Met de 26-jarige Claude en de 34-jarige Rösch wordt België voor het eerst vertegenwoordigd in het biatlon op de Olympische Winterspelen. Claude en Rösch verwierven de voorbije jaren de Belgische nationaliteit. Rösch behaalde met de Duitse aflossingsploeg goud op de 4x7,5 km tijdens de Spelen van 2006 in Turijn. Claude kwam in de jeugd uit voor Frankrijk.

Smits wordt tiende in slopestyle, 17-jarige sensatie wint

Snowboarder Seppe Smits is er zondag op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang niet in geslaagd een medaille te veroveren in de slopestylecompetitie. In de finale eindigde hij op de tiende plaats.

De 26-jarige Smits, de regerende wereldkampioen in de slopestyle, kreeg voor zijn beste run - de tweede - een waardering van 69.03 punten. Dat was onvoldoende voor een olympisch diploma. De Belgische vlaggendrager liet verder runs van 31.11 en 66.18 punten optekenen.

De beste score werd neergezet door de amper 17-jarige Amerikaan Redmond Gerard met 87.16 punten, goed voor de gouden medaille. De Canadees Max Parrot (86.00 ptn) pakte het zilver. Zijn landgenoot Mark McMorris, vier jaar geleden ook al goed voor brons op de Spelen in Sotsji, vervolledigde het podium met 85.20 punten. McMorris kwam begin vorig jaar nog zwaar ten val, met onder meer een gebroken kaak, arm, bekken, gescheurde milt en klaplong als gevolg.

Slopestylekwalificaties snowboardsters geannuleerd door windstoten

Door hevige wind in het Phoenix Snow Park worden de slopestylekwalificaties voor de snowboardsters geannuleerd op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Dat hebben de organisatoren meegedeeld.

Oorspronkelijk zouden de deelneemsters hun eerste run zondag afleggen vanaf 5u30 Belgische tijd. De start werd eerst verlegd naar 6u, maar uiteindelijk besliste men de kwalificaties te annuleren. Alle snowboardsters zullen maandag vanaf 2u in de finale aantreden. Daarin krijgt elke deelneemster twee runs.

Eerder op de dag werd de slopestylefinale bij de mannen afgewerkt. Seppe Smits werd daarin tiende. Na afloop wees de snowboarder uit Westmalle naar de moeilijke weersomstandigheden.

De afdaling bij de skiërs, oorspronkelijk op zondag voorzien, werd dan weer tot donderdag uitgesteld door een te felle wind in het Jeongseon Alpine Centre.

Skiester Viktoria Rebensburg is bezig aan laatste Winterspelen

Viktoria Rebensburg is in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang voor het laatst te bewonderen op de Winterspelen. In Peking 2022 zal Duitslands beste skiester er niet meer bij zijn. "De Olympische Spelen zijn er maar om de vier jaar. Dit zijn mijn laatste Spelen", verklaart ze in een interview met de Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. De 28-jarige Rebensburg is maandag één van de favorieten voor de gouden medaille in de reuzenslalom. Nadien plant ze nog deel te nemen aan de super-G en de afdaling.

"Vanzelfsprekend is dit iets bijzonder. En toch, uiteindelijk is het ook maar een wedstrijd. Er is een start en een finish en daartussen een helling, die moet je zo snel mogelijk afdalen", laat Rebensburg optekenen.

Rebensburg kan in Pyeongchang haar derde olympische medaille winnen. In 2010 behaalde ze goud op de reuzenslalom in Vancouver. Vier jaar geleden in Sotsji moest ze in die discipline tevreden zijn met brons.