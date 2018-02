Hét mysterie van de Winterspelen: is betoverend en meest gelauwerd schaatsduo nu ook echt een koppel of houden ze louter de schijn op? Hans Op de Beeck

21 februari 2018

15u10 1 Winterspelen Voor ze het ijs betreden, checken ze of ze op hetzelfde moment ademhalen. Een van hun moves was Voor ze het ijs betreden, checken ze of ze op hetzelfde moment ademhalen. Een van hun moves was zó sensueel dat ze die er maar uit lieten voor hun olympische kür. Op verschillende manieren zijn Tessa Virtue en Scott Moir een meer synchroon koppel dan vele getrouwde stellen. Maar zijn ze nu eigenlijk ook echt samen? Het is dé vraag die de olympische winterfans bezighoudt.

Zeker na dinsdag behoren Virtue (28) en Moir (30) tot het kransje der absolute sterren op deze Winterspelen. Na een geweldige kür tijdens het laatste onderdeel vrije dans pakten ze de oppergaai, voor het Franse duo Papadakis - Cizeron dat na ook een geweldig optreden (205.28 punten) het goud niet meer leek te kunnen ontlopen. Maar in meer dan waarschijnlijk hun laatste optreden op het wereldtoneel, pakte het gelauwerde Canadese duo uit met de vrije dans van hun leven, waarmee ze het gecombineerde puntenrecord van 206.70 braken.

"We waren aanwezig, we waren samen, we wisten dat we gelukkig waren", aldus Moir, die op aanraden van zijn tante -een schaatscoach- al sinds hij kind was samen met Tessa schaatst. Hij was negen, zij zeven. Virtue: "We gaan vieren met champagne." Op de Winterspelen in 2010 in Vancouver waren ze ook goed voor goud en in Sochi pakten ze twee keer zilver. Met de Canadese ploeg veroverde het duo eerder deze Winterspelen het goud op het teamevent.

Op de persconferentie achteraf kon de vraag niet uitblijven. Hoda Kotb, een Amerikaanse presentatrice: "De chemie tussen jullie is immens groot. Twitter ontploft er bijna van - daar willen ze gewoon dat jullie een koppel zijn. Kunnen jullie een relatiestatus geven?" Het antwoord van Tessa: "Wat een compliment dat we door ons schaatsen dat gevoel oproepen. We houden ervan dit samen te doen." En ook Scott bleef op de oppervlakte: "Ik denk dat onze missie geslaagd is", lachte hij. "Dat is het verhaal dat we wilden vertellen, dus ik ben blij dat de mensen erop verliefd geworden zijn." En voor de zoveelste keer kregen de fans geen sluitend antwoord.

Maar zoals elk mooi liefdesverhaal, zijn alle elementen tussen Virtue en Moir aanwezig. Aanvankelijk waren ze te verlegen om elkaars hand vast te houden, nu spatten de vonken eraf als ze elkaar aanraken. In het Canadese magazine Maclean's zeggen ze daar het volgende over: "Reeds als klein meisje was Tessa enorm creatief. Ze beweegt zoals ik dat nog nooit iemand zien doen heb. Ze is erg, héél erg, onzelfzuchtig. Ze wil het de anderen altijd naar hun zin maken. Maar wat ik het bij haar het hardst apprecieer, is haar energie en toewijding om het te maken als atlete."

Wanneer Virtue inpikt, zegt ze: "We vinden elkaar geweldig. Scott is de meest gedisciplineerde en gedreven atleet die ik ken. Hij heeft het rauwe talent en de passie, maar ook de drang om de beste te zijn. Hoe hij kan bewegen op het ijs en de muziek interpreteren als hij ze hoort, dat is ongezien. En omdat het duidelijk is dat hij zich helemaal geeft, raakt hij het publiek. Hij is genereus, bedachtzaam en heeft een extreem goed inzicht." Einde van de lofzang.

Naar buiten toe laten Virtue en Moir uitschijnen dat hun relatie platonisch is. Ze gaven wel toe dat ze als tieners geflirt hebben, maar toen de vrienden van Moir hem ermee pestten dat hij al een meisje had op zijn tiende, zette de jonge Scott daar snel een punt achter. Maar dat weerhoudt de fans er natuurlijk niet van naar aanwijzingen te zoeken. Zoals die ene keer, toen ze vragen over elkaar moesten beantwoorden en Tessa op de vraag 'Wie maakt de meeste kans om zich te overslapen en zo een training te missen?' antwoordde met 'Dat moet ik zijn'. Waarop Scott: "Als jij slaapt, ben je soms zo rusteloos". Om zich dan snel te herpakken: "Dat heb ik toch gelezen." En dan was er ook het handje van hieronder.

Slotbedenking: zou het kunnen dat de twee hun vermeende romance en de speculaties er rond niet gewoon levend houden om in de spotlights te blijven? Of zelfs om de jury te beïnvloeden - zoals gisteren gesuggereerd werd door het Franse team dat nog naast het goud greep? Virtue, in Maclean's: "Ik denk dat dit net het mooie is aan de Olympische Spelen. Er zijn altijd verhalen. Er zijn altijd atleten die je beroeren. Olympische momenten die niemand ooit zal vergeten. Wij zijn gewoon een van die verhalen. En we zijn dankbaar voor al de steun die we gekregen hebben."