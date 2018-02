Heftige beelden: ex-wereldkampioen snowboarden breekt nek in horrorcrash, maar bereikt als bij wonder de finish GVS en SW

15 februari 2018

22u10

Bron: nu.nl en thespun 1 Winterspelen Aan het olympisch avontuur van Markus Schairer kwam vandaag abrupt een einde. De Oostenrijker, die in 2009 wereldkampioen werd in de snowboardcross, kwam op de voorlaatste helling van zijn kwartfinale hevig ten val. Een gebroken nekwervel was het gevolg, maar als bij wonder bereikte de 30-jarige durfal wél de finish. Pas achteraf werd de ernst duidelijk en werd Schairer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis nabij Pyeongchang overgebracht. Zijn toestand is intussen stabiel.

Toen bleek dat de onfortuinlijke snowboarder niet in levensgevaar verkeerde en ook geen blijvende schade aan zijn val zal overhouden, stuurde de Oostenrijkse Olympische federatie een verklaring de wereld in. Iedereen besefte meteen dat de snowboardwereld aan een groter drama is ontsnapt.

"Snowboard-crosser Markus Schairer bekwam tijdens zijn val in de kwartfinales een fractuur van de vijfde halswervel. Het goede nieuws: neurologisch is er geen schade en ook blijvende schade kan momenteel worden uitgesloten. Tijdens zijn voorlaatste sprong ging het compleet mis, maar hij is nog zelfstandig naar de finish kunnen rijden. Zijn transport naar Oostenrijk wordt in orde gebracht en zou zo snel mogelijk moeten plaatsvinden."

Het is niet de eerste keer dat er zich een doodsmak voordoet op de Winterspelen. De Japanse snowboarder Yuto Totsuka werd op een brancard van het toneel gedragen toen hij in de finale van de halfpipe onderuit ging. De winderige omstandigheden in Pyeongchang zijn meestal de boosdoener.