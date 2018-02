Hét verhaal van de Winterspelen tot dusver: in maart 2017 was snowboarder bijna dood, vandaag mocht hij medaille in ontvangst nemen Mark Caldenhoven

11 februari 2018

10u25 0 Winterspelen Wonderen bestaan, weet Mark McMorris (24) na vandaag. De Canadese snowboarder was nog geen jaar geleden bijna dood, elf maanden later pakte hij brons in Pyeongchang.

Het verhaal van Mark McMorris leest als speelfilm, als een bijna niet te bevatten scenario met een Oscar als sluitstuk. Een jaar geleden lag de topsnowboarder als voor dood in een bos, elf maanden later pakt hij brons bij de Winterspelen. "A miracle'', schreven Canadese websites vandaag

Dat Mark McMorris tot de medaillekandidaten behoorde bij de Winterspelen was geen verrassing. Hij won al brons in Sotchi op het onderdeel slopestyle en was exact een jaar geleden de nummer één van de wereld.

Tot in maart 2017 het noodlot toesloeg. Bij een toeristisch ski-uitje in Whistler, ten noorden van Vancouver, knalde de 24-jarige McMorris bij plots opdoemende mist in volle vaart op een boom. Het resultaat: een gebroken kaak, verbrijzelde linkerarm, een gescheurde milt, gebroken ribben, gebroken bekken en een ingeklapte linkerlong. Hij brak in totaal zestien botten. Het duurde anderhalf uur om hem van de berg te evacueren. Canadese media noemden het een freak accident.

McMorris lag een week in coma. Pas eind juli sprak hij zijn eerste woorden in het openbaar. "Ik dacht na de klap dat ik nooit meer zou snowboarden. Tot de helikopter arriveerde was ik helemaal bij", zei McMorris in een interview met CBC. "Ik dacht echt dat ik doodging.''

This is amazing! Congrats @markmcmorris! 🥉 pic.twitter.com/mix8giUV7r lindsey vonn(@ lindseyvonn) link

"Verbazingwekkend"

McMorris pakte de draad afgelopen najaar weer op, kwalificeerde zich voor Pyeongchang en 'beloonde' zichzelf na een ronduit bizar jaar vandaag met brons. "Dit is verbazingwekkend", twitterde Lindsey Vonn. "Van harte gefeliciteerd, Mark!"

De race werd vandaag gewonnen door de zeventienjarige Redmond. De Amerikaanse snowboarder, die daarmee de VS zijn eerste goud van de Spelen bezorgde, bleef met 87.16 punten ook een andere Canadees voor. Max Parrot werd met 86.00 punten tweede voor zijn bronzen landgenoot McMorris (85.20 punten).

Meer over Mark McMorris

sport