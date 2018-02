Groot skidebuut van Kim Vanreusel (20) uitgesteld wegens harde wind - Eerste Belgische biatleten ooit op Winterspelen straks in actie Redactie

12 februari 2018

00u07

Omdat skiester Jelena Peeters kampt met griep en de reuzenslalom voor vrouwen waar skiester Kim Vanreusel vandaag aan zou deelnemen, wegens de harde wind werd uitgesteld, komen slechts twee en geen vier Belgen vandaag in actie in Pyeongchang.

Skidebuut Kim Vanreusel afgelast wegens harde wind

Kim Vanreusel staat in Pyeongchang voor haar eerste olympische deelname. De skiester is ingeschreven voor liefst vijf disciplines, maar die volle kalender schrikt haar allerminst af. "Het is een bomvol programma, maar ik zie het zeker zitten", zegt de 20-jarige Antwerpse, die vandaag zou beginnen met de reuzenslalom.

De organisatie van de Winterspelen liet na middernacht Belgische tijd echter weten dat reuzenslalom bij de vrouwen vandaag niet doorgaat: de wind is te hevig in het Yongpyong Alpine Center. Vanreusel mag dus haar skilatten nog even opbergen. De reuzenslalom wordt uitgesteld tot donderdag.

Zondag werd de afdaling bij de mannen al tot donderdag uitgesteld door een te felle wind in het Jeongseon Alpine Centre.

De 20-jarige Vanreusel zou als 51e van start gaan. De Antwerpse treedt op deze Spelen ook nog aan in de slalom (14/2), super-G (17/2), afdaling (21/2) en combiné (23/2).

"Ik ben nog jong en ik wil mij nog niet specialiseren in één nummer", zegt Kim Vanreusel over haar volle programma. "De snelheidsnummers helpen mij bijvoorbeeld voor de slalom. Het is allemaal ervaring die ik meeneem. Als ik hier genoeg rust op momenten dat ik kan, op tijd ga slapen en zorg draag voor mijn recuperatie, dan zal het wel lukken. Ik ben het trouwens gewoon om veel wedstrijden te skiën. In een seizoen doen wij dat wel vaker. Het komt goed."

Dat Vanreusel nu al, op haar twintigste, kan deelnemen aan de Spelen, vindt ze "heel speciaal". "Ik weet dat het een droom is voor heel mensen. Ik ben ook heel blij hier te zijn. Anderzijds is het vooral zaak om ervaring op te doen, met het oog op wat binnen vier en acht jaar volgt. Twintig is echt jong voor een skiester."

Vanreusel heeft er al vier trainingsdagen opzitten op de Koreaanse piste. "Die zijn goed verlopen. De piste is hard en agressief. Dat ligt mij wel. Als ik een resultaat kan neerzetten, zal ik blij zijn. Ik ga er honderd procent voor. Is het minder goed, dan hoop ik te leren uit mijn fouten."

13u-13u55: 12,5 km achtervolging biatlon mannen met Florent Claude en Michael Rösch in Alpensia Biathlon Centre

Onze landgenoten Michael Rösch en Florent Claude zijn zondag respectievelijk op de 38e en 55e plaats geëindigd in de tien kilometer sprint in het biatlon bij de mannen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Het duo plaatste zich daarmee voor de achtervolging, die maandagmiddag (vanaf 13u Belgische tijd) op het programma staat. Enkel de top zestig krijgt daarin startrecht.

In het ijskoude Alpensia Biathlon Centre liet Rösch na twee missers bij het schieten 25:09.4 noteren, Florent Claude kwam in 25:43.7 over de streep na drie missers. Het goud ging naar de dertigjarige Duitser Arnd Peiffer, die foutloos bleef en na 23:38.8 de finishlijn overschreed. Hij bezorgde zijn land zo een derde gouden medaille in Pyeongchang. De Tsjech Michal Krcmar bleef eveneens foutloos, maar moest in 23:43.2 vrede nemen met zilver. Het brons was voor de Italiaan Dominik Windisch.

De Franse topfavoriet Martin Fourcade kwam niet verder dan de achtste plaats, de Noor Johannes Thinges Bö liet het helemaal afweten met een 31e plaats in de sport die meer dan een decennium gedomineerd werd door zijn landgenoot Ole Einar Björndalen, inmiddels met pensioen. In totaal verschenen er 87 biatleten aan de start.

De 26-jarige Claude en de 34-jarige Rösch schreven toch Belgische geschiedenis, want zij zijn de eerste Belgische biatleten ooit op de Winterspelen. Claude en Rösch verwierven de voorbije jaren de Belgische nationaliteit. Rösch behaalde met de Duitse aflossingsploeg goud op de 4x7,5 km tijdens de Spelen van 2006 in Turijn. Claude kwam in de jeugd uit voor Frankrijk.

Nog geen Jelena Peeters

Normaal moest ook Jelena Peeters in actie komen op de 1.500 m schaatsen, maar haar Spelen zijn in mineur gestart. Een griepaanval speelt haar parten. Noodgedwongen moet ze nu alles op de 5 km zetten, die vrijdag wordt geschaatst.

"Jelena heeft bijna vier dagen koorts gemaakt", zegt Margot van Dijk, de Nederlandse coach van Peeters. "Het was geen gewone verkoudheid. Griep heb je maar een paar keer in je leven. Dat het net nu gebeurt, dan ben je even van slag. Gisterenavond had ze nog een flinke koortsstoot maar vanmorgen is ze vrij goed opgestaan. Daarna hebben we lekker gewandeld, buiten in de frisse lucht. Ik ben blij dat ze dat al kon." Van Dijk hoopt dat haar pupil, eens helemaal uitgeziekt, snel de draad van de trainingen kan oppikken.

"Vanavond mag ze al voorzichtig op de fiets hervatten. We zullen dan even checken of ze nog koorts maakt. Hopelijk kan ze dan morgen op het ijs een rustige training afwerken. We hopen dat het iedere dag iets beter gaat."