Genieten we straks van de befaamde Usain Bolt-pose op de Winterspelen? Glenn Van Snick

08 februari 2018

21u20 0

Usain Bolt mag dan al even op pensioen zijn, de kans is groot dat we zijn befaamde pose snel weer mogen aanschouwen. Het Jamaicaanse sprintwonder roept alle atleten die deelnemen aan de Winterspelen immers op om zijn wereldberoemde houding op het podium in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang na te bootsen. Vindt zijn aanzoek gehoor, gaan de medaillewinnaars niet alleen met eremetaal, maar ook met een gigantische fles champagne huiswaarts.