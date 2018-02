Genaturaliseerde Belgen willen scoren in biathlon: "Medaille is mogelijk" DMM

08 februari 2018

12u32

Bron: Belga 0 Winterspelen België heeft voor het eerst biatleten op de Winterspelen. Florent Claude en Michael Rösch zijn allebei genaturaliseerd en verdedigen de kleuren van Team Belgium in Pyeongchang. Vooral Rösch, 34, heeft er al een mooie carrière opzitten met als hoogtepunt een olympische titel in 2006.

Twaalf jaar nadat Rösch met de Duitse aflossingsploeg goud haalde op de Winterspelen in Turijn, staat de bebaarde biatleet in Zuid-Korea aan de start voor België. Zondag beginnen de competities met de 10 km sprint. "Ik was hier al in 2009 voor het WK dus ik ken de site", legt Rösch uit in het Alpensia Biathlon Center, waar strijd zal worden geleverd.

"We zijn hier nu een weekje en ik moet toegeven dat de trainingen nog niet echt goed zijn verlopen. Door de koude had ik wat last van stijfheid tijdens het skiën en ook het schieten ging niet super. Maar er zijn nog enkele dagen te gaan voor het zondag is en een mindere training betekent niet automatisch dat de wedstrijd ook zal tegenvallen. Fysiek voel ik me zeker OK. De komende dagen moet ik vooral mentaal de juiste focus vinden."

Rösch komt sinds 2014 uit voor België en zegt "trots" te zijn dat hij de nationale driekleur op de Spelen kan dragen. Hij wil zijn tweede vaderland graag een medaille schenken maar dat is allerminst vanzelfsprekend. "Biatlon is een heel onvoorspelbare sport. Het hangt vaak af van details. Er staan zo'n 110 atleten aan de start en onder hen kunnen er zestig de top tien halen. Als ik het realistisch bekijk, zou een plaats in de top tien, vijftien heel goed zijn."

Vrijdagavond volgt eerst nog de openingsceremonie. "Dat wordt heel speciaal", zegt Rösch. "In 2006 was ik er niet bij omdat we een dag later wedstrijd hadden. Nu zit er een dag tussen. Ik kijk er echt naar uit en ga ervan genieten."

Claude droomt van medaille

Naast de ervaren Michael Rösch verdedigt met Florent Claude nog een tweede biatleet de Belgische kleuren op de Winterspelen. Net als Rösch, van oorsprong een Duitser, is ook Claude genaturaliseerd. Tot juni 2017 kwam hij voor Frankrijk uit.

Claude is met zijn 26 lentes een stuk jonger dan de 34-jarige Rösch. Die laatste kende zijn hoogtepunt op zijn 23ste toen hij met de Duitse aflossingsploeg olympisch goud haalde in Turijn. Eremetaal winnen op de Spelen is ook de (stiekeme) ambitie van Florent Claude, zo zegt hij enkele dagen voor zondag de biatloncompetities beginnen met de 10 km sprint.

"De Spelen zijn een heel speciaal evenement. Wanneer alles in de juiste plooi valt, is in een eendagswedstrijd veel mogelijk. Ik weet dat ik de capaciteiten heb om voor een medaille te gaan. Ik zeg niet dat het mijn objectief is maar in biatlon spelen heel wat onvoorspelbare factoren. In het schieten kan veel gebeuren. Als je het daar goed doet, kan je heel hoog eindigen. Maar het omgekeerde geldt ook", legt hij uit.

Met de vorm zit het alvast goed. "Mijn laatste trainingen op intensiteit waren prima", verzekert Claude. "Maar iedereen piekt wel naar de Spelen, wil hier in zijn allerbeste conditie aan de start verschijnen. Ik zal snel weten waar ik sta."

Over zijn seizoen is de biatleet tevreden. "Ik heb nooit beter gepresteerd sinds ik op internationaal niveau uitkom. In de Wereldbeker ben ik nooit uit de top dertig gevallen. Ik mis nog wel een echte topnotering om helemaal gelukkig te zijn. Mijn beste uitslag is een achttiende plaats (in de sprint van Le Grand-Bornand, red). Maar ik weet dat er nog maar weinig nodig is om de volgende stap te zetten."