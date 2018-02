Genaturaliseerde Belgen willen scoren in biathlon: "Medaille is mogelijk" DMM

08 februari 2018

12u32

Bron: Belga 0 Winterspelen België heeft voor het eerst biatleten op de Winterspelen. Florent Claude en Michael Rösch zijn allebei genaturaliseerd en verdedigen de kleuren van Team Belgium in Pyeongchang. Vooral Rösch, 34, heeft er al een mooie carrière opzitten met als hoogtepunt een olympische titel in 2006.

Twaalf jaar nadat Rösch met de Duitse aflossingsploeg goud haalde op de Winterspelen in Turijn, staat de bebaarde biatleet in Zuid-Korea aan de start voor België. Zondag beginnen de competities met de 10 km sprint. "Ik was hier al in 2009 voor het WK dus ik ken de site", legt Rösch uit in het Alpensia Biathlon Center, waar strijd zal worden geleverd.

"We zijn hier nu een weekje en ik moet toegeven dat de trainingen nog niet echt goed zijn verlopen. Door de koude had ik wat last van stijfheid tijdens het skiën en ook het schieten ging niet super. Maar er zijn nog enkele dagen te gaan voor het zondag is en een mindere training betekent niet automatisch dat de wedstrijd ook zal tegenvallen. Fysiek voel ik me zeker OK. De komende dagen moet ik vooral mentaal de juiste focus vinden."

Rösch komt sinds 2014 uit voor België en zegt "trots" te zijn dat hij de nationale driekleur op de Spelen kan dragen. Hij wil zijn tweede vaderland graag een medaille schenken maar dat is allerminst vanzelfsprekend. "Biatlon is een heel onvoorspelbare sport. Het hangt vaak af van details. Er staan zo'n 110 atleten aan de start en onder hen kunnen er zestig de top tien halen. Als ik het realistisch bekijk, zou een plaats in de top tien, vijftien heel goed zijn."

Vrijdagavond volgt eerst nog de openingsceremonie. "Dat wordt heel speciaal", zegt Rösch. "In 2006 was ik er niet bij omdat we een dag later wedstrijd hadden. Nu zit er een dag tussen. Ik kijk er echt naar uit en ga ervan genieten."

Claude droomt van medaille

Naast de ervaren Michael Rösch verdedigt met Florent Claude nog een tweede biatleet de Belgische kleuren op de Winterspelen. Net als Rösch, van oorsprong een Duitser, is ook Claude genaturaliseerd. Tot juni 2017 kwam hij voor Frankrijk uit.

Claude is met zijn 26 lentes een stuk jonger dan de 34-jarige Rösch. Die laatste kende zijn hoogtepunt op zijn 23ste toen hij met de Duitse aflossingsploeg olympisch goud haalde in Turijn. Eremetaal winnen op de Spelen is ook de (stiekeme) ambitie van Florent Claude, zo zegt hij enkele dagen voor zondag de biatloncompetities beginnen met de 10 km sprint.

"De Spelen zijn een heel speciaal evenement. Wanneer alles in de juiste plooi valt, is in een eendagswedstrijd veel mogelijk. Ik weet dat ik de capaciteiten heb om voor een medaille te gaan. Ik zeg niet dat het mijn objectief is maar in biatlon spelen heel wat onvoorspelbare factoren. In het schieten kan veel gebeuren. Als je het daar goed doet, kan je heel hoog eindigen. Maar het omgekeerde geldt ook", legt hij uit.

Met de vorm zit het alvast goed. "Mijn laatste trainingen op intensiteit waren prima", verzekert Claude. "Maar iedereen piekt wel naar de Spelen, wil hier in zijn allerbeste conditie aan de start verschijnen. Ik zal snel weten waar ik sta."

Over zijn seizoen is de biatleet tevreden. "Ik heb nooit beter gepresteerd sinds ik op internationaal niveau uitkom. In de Wereldbeker ben ik nooit uit de top dertig gevallen. Ik mis nog wel een echte topnotering om helemaal gelukkig te zijn. Mijn beste uitslag is een achttiende plaats (in de sprint van Le Grand-Bornand, red). Maar ik weet dat er nog maar weinig nodig is om de volgende stap te zetten."

Zwitserse alpineskiester Meillard moet verstek laten gaan

De Zwitserse Mélanie Meillard heeft donderdag, daags voor het startschot van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, een zware blessure aan de ligamenten van de knie opgelopen op training. De 19-jarige alpineskiester moet een kruis maken over de Spelen.

Meillard pakte op 1 januari haar eerste podiumplaats in de Wereldbeker op de parallelslalom in Oslo. Naar alle waarschijnlijkheid keert ze terug naar Zwitserland om haar revalidatie in te zetten.

Marjolein Decroix kreeg selectie volgens zelfde procedure als Sam Maes

Marjolein Decroix werd gisteren alsnog opgenomen in de olympische ploeg voor Pyeongchang. België kreeg van de internationale skifederatie FIS een tweede reallocatieplaats toegewezen. Het BOIC volgde dezelfde procedure als bij de aanduiding van Sam Maes en besloot daarom het ticket aan Decroix te geven.

Decroix had eerder, zonder succes, de eerste reallocatieplaats opgeëist die aan Sam Maes werd toegekend. Hij mocht op basis van het genderprincipe (een man voor een man, een vrouw voor een vrouw) invallen voor de geblesseerde Armand Marchant, die dankzij zijn ranking recht had op de selectie maar moest afzeggen.

Decroix neemt nu op haar beurt het reallocatieticket over van Kim Vanreusel, die als tweede op de invallerslijst stond na Marchant en (net als Kai Alaerts) al rechtstreeks geplaatst was. "We hebben dezelfde procedure gevolgd als bij het aanduiden van Sam Maes", verduidelijkt Gert Van Looy, de Belgische delegatieleider. "Armand stond eerste op de invallerslijst en dus mocht Sam zijn plaats innemen. Na Armand kwam Kim, maar omdat zij al rechtstreeks gekwalificeerd is, gaat de plaats naar de eerstvolgende vrouw en dat is Marjolein."

Decroix had vorige maand nog via de rechtbank getracht het ticket van Sam Maes over te nemen, omdat zij hoger op de selectieranking stond, maar ving toen bot. Nu kan de slalomskiester alsnog haar kunstjes tonen in Zuid-Korea.

Rusland volhardt in organisatie alternatieve Spelen

Rusland wil in maart een toernooi houden waaraan sporters mogen deelnemen die uitgesloten zijn voor Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Volgens vice-premier Vitali Mutko zijn ook buitenlandse sporters op het toernooi welkom.

Mutko verklaarde dat de prijzen voor de winnaars niet lager zullen uitvallen dan tijdens de echte Spelen. Voor een gouden medaille in Pyeongchang had de Russische regering zo'n 57.000 euro over.

Veel Russische atleten ontbreken de komende weken op de Spelen omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een groot dopingschandaal. Minimaal 169 Russen mogen onder neutrale vlag uitkomen in Pyeongchang.

Topschaatser Pavel Kulizhnikov is één van de Russen die uitgesloten is van deelname aan de Winterspelen. "Natuurlijk doe ik in maart mee", reageerde hij. "Maar de echte olympische sfeer is denk ik niet na te bootsen", besefte de vijfvoudig wereldkampioen.